За основу Патрік взяв книгу Памели Друкерман "Французьке виховання". На його думку, ця література є причиною того, що французи мають найбільш вихованих і ввічливих дітей. Саме тому чоловік захотів застосувати методи авторки на своїх дітях.

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Як втілював свій план

Батько виявив, що є 2 основні тактики: "не дозволяти дітям бути в центрі уваги" та "розмовляти з ними як з дорослими". Він пояснив, що зазвичай не робив цього, бо не мав надійних досліджень, які б підтримували ці ідеї. Попри це Патрік Коулман вирішив спробувати.

Чоловік повідомив, що раніше він негайно та постійно задовольняв усі потреби дітей. Проте тепер він почав їм казав, що треба чекати та терпіти. Спочатку Патріку було складно, поки його сини не зрозуміли, що тато не буде поступатися, аби чим швидше виконати їх вимоги. Після цього діти почали сидіти біля нього й спокійно чекати, поки він закінчить все, що мав зробити.



Говорити з дітьми, ніби з дорослими / Фото CHOC Children's Blog

Також він зазначив, що ніколи раніше не розмовляв зі своїми хлопцями, ніби з дорослими, але це працює. Він сумнівався, що міг би бути "французьким татом" постійно, але йому сподобалася ідея дорослої розмови, тому пообіцяв собі дотримуватиметься методу й далі.

Поради з книги, які допоможуть виховувати дітей:

• Моделюйте хорошу поведінку своєї дитини на ранніх етапах, бувши ввічливою з нею.

• Спостерігайте за своїми дітьми, щоб дізнатися, що вони переживають.

• Нехай дитина дрімає з відкритими жалюзями чи шторами, щоб вона розуміла, коли денний, а коли нічний сон.

• Навчіться "робити паузи" на 5 хвилин, коли дитина починає плакати серед ночі, щоб вона могла спробувати самостійно заснути.

• Дозволяйте тільки один післяобідній перекус. Це вчить дітей терпінню та самоконтролю, а також вони будуть голоднішими, коли настане час їжі.

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• Годуйте дітей за тим самим графіком, що й інших членів сім’ї. Замість того, щоб годувати їх на вимогу.

• Не кидайте все в момент, коли дитина "вимагає" вас. Спокійно поясніть, що спочатку потрібно закінчити те, що робите.

• Не дозволяйте дитині перебивати вас і не перебивайте її.