Когда ребенок смотрит мультики, он погружается в происходящее на экране и становится частью вымышленного мира. Может отождествлять себя с главным героем или мысленно перемещать себя в сюжет.

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Если мультфильмов в жизни малыша слишком много, они становятся чуть ли не единственным способом познания окружающего мира. Созерцая опыт мультипликационных героев, ребенок теряет интерес к реальному миру, который не такой интересный и красочный, как происходящее на экране. В таком случае единственным способом отделить в сознании ребенка реальность от вымысла – смотреть мультики вместе с родителями.

Взрослые могут комментировать сюжет, разъяснять, где правда, где преувеличения, где добро, а где зло. Это научит малыша критически воспринимать сюжет и осознавать, что ход событий в реальности будет не таким, как в мультике.

Чем полезны мультфильмы для детей

Прививают хорошие манеры, понятия этикета и правила взаимодействий с внешним миром.

Помогают развивать воображение, память и мышление – когнитивные функции головного мозга.

Учат доброте, искренности, любви и дружбе.

Интересуют, отвлекают, успокаивают.

Прививают навык анализа последовательности событий.

Знакомят с алгоритмом получения нужного результата (проблема, усилия, решения).

Формируют логическое мышление.

Расширяют кругозор, знакомят с разнообразием цветов, форм, размеров объектов окружающего мира.

Обучают родному и иностранному языку.

Стимулируют креативное, нестандартное мышление.

Плюсов достаточно много, однако родителям все равно нужно не забывать фильтровать мультфильмы, как и весь детский контент.



Польза мультфильмов / Фото Fun Childhood

Вред от мультфильмов для детей

Какой контент нельзя смотреть детям:

С элементами жестокости, когда сюжет наполнен агрессией, драками и убийствами персонажей.

С неправильной трактовкой понятий добра и зла. Например, когда отрицательный герой представляется хорошим или наоборот. А также сюжеты, где главный злодей избегает ответственности за свои поступки.

С перенасыщенным визуальным рядом: громкие звуки и часто переменные яркие изображения перегружают детскую психику.

Что будет с ребенком, если не контролировать количество и качество мультфильмов

Агрессивное поведение. После просмотра мультфильма малыш может захотеть кого-то ударить или что-то разбить, то есть повторить действия персонажей. Сцены насилия не проходят бесследно: они вызывают потрясения и нежелательные эмоциональные переживания.

Нервное напряжение. Особенно, если посмотреть динамичный мультик вечером. Ребенок устает за день, поэтому перед сном ему нужно какое-то спокойное занятие. Мультфильм с беготней, вспышками света и громкими звуками взбудоражит нервную систему малыша, поэтому он не заснет и будет нервничать. В результате собьется режим, что негативно отразится на дневной активности.

Замкнутость. Просмотр мультфильмов – пассивное занятие, не требующее никаких усилий. Кроме того, наш мозг устроен так, что из двух видов деятельности он избирает тот, который легче. Именно поэтому ребенок, который слишком долго и часто смотрит мультики, предпочтет именно их, а не общение с друзьями или родителями. Как результат, у него могут начаться проблемы с социализацией и выстраиванием дружеских связей.

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Искривление картины мира. Фантазийные сюжеты мультиков формируют у детей неправильное представление об окружающем мире. Здесь возникает вопрос: во что они будут верить, на что ориентироваться. Художественный вымысел всегда ярче, чем реальность, но стоит ли жить в фантазиях? Такая дезориентация у ребенка может привести к непредсказуемым последствиям, начиная от поведенческих нарушений и заканчивая неправильной оценкой себя, своих возможностей и качеств личности.