• Давайте остаточну відповідь

Такі фрази батьків, як: "Подивимося..." чи "Напевно, ні", можуть засмучувати дітей. Вони будуть скиглити, нити й такими діями перетворять невпевнене батьківське "ні" в "так". Тому важливо говорити чітку відповідь. Наприклад, "Ні, ви не можете цього зробити сьогодні" або "Ні, ми не збираємося туди йти". Важливо при цьому говорити твердо та авторитетно, щоб показати, що ви серйозно ставитеся до справи.

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Звичайно, можуть бути моменти, коли відповідь справді неоднозначна. У таких випадках варто пояснити, чому так: "Я не впевнений, що ми зможемо піти на пляж. Нам доведеться почекати та подивитися, якою буде погода після обіду".

• Коротко пояснюйте свою відмову

Коротке пояснення того, чому ви говорите дитині "ні", може перетворити вашу відмову в корисний досвід. Наприклад, говорячи: "Ні, ти не можеш зайти в басейн без рятувального жилета", потрібно пояснити, чому цього робити не можна. Так дитина розумітиме потенційну небезпеку.



Пояснюйте відмову / Фото MummyPages

Краще сказати: "Ні, ти не можеш зайти в басейн без рятувального жилета, тому що ти поки що погано тримаєшся на воді". Так малюк зрозуміє причину відповіді й з меншою ймовірністю піде на ризик, якщо батьків не буде поруч.

• Давайте зрозуміти, що ви не відмовитеся

Незалежно від того, як наполегливо ваша дитина благає і ниє, не піддавайтеся. Зміна вашого "ні" на "так" тільки запевнить малюка в тому, що насправді батьки не мають на увазі те, що говорять. Навіть коли дитина говорить: "Проте це роблять всі інші!" або: "Ти така злий. Ненавиджу тебе!" Не відступайте і нагадайте дитині: "Я люблю тебе, і це моє правило", а тоді перервіть розмову. Не звертайте уваги на легке бурчання та уникайте суперечок щодо своєї відповіді.



Обурення на "ні" / Фото Family Kickstart Georgia

• Впорайтеся зі своїми емоціями здоровим способом

Деяким батькам може не подобатися говорити "ні", тому що не хочуть бути злими або можуть відчувати себе винними через те, що їх дитина засмучена. Важливо зрозуміти свої відчуття, коли говорите "ні", щоб була можливість впоратися з почуттями здоровим і продуктивним чином. Нагадайте собі, якщо дитина відчуває неприємні емоції, такі як смуток і розчарування – це нормально.

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• Переконайтеся, що ви часто говорите "так"

Відповідь "ні" на всі прохання дитини може їй нашкодити. Дітям потрібна можливість досліджувати та пробувати щось нове. Тому важливо, щоб батьки дозволяли їй займатися тим, що корисно для її розвитку. Коли ловите себе на тому, що багато говорите "ні", запитайте себе, чому: втомилися або турбуєтеся, що дитина наведе безлад. Не зробіть "ні" своєю звичкою.