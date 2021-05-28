Алекс Скотт регулярно використовує TikTok, щоб ділитися з людьми порадами щодо стосунків.

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У новому відео вона пригадала теорію "Чотирьох вершників", яка створена Інститутом Готтмана. Крім цього, вона статистично підтверджена показниками розлучень.

За словами Алекс, перший та найгірший з "4 вершників" – зневага. Вона проявляється, наприклад, коли розмовляєте зі своїм партнером так, ніби ви кращі, ніж він.

Другий "вершник" – захист. Якщо партнер підіймає теми, які вам не подобаються, і ви відповідаєте захистом, замість того, щоб дослухати та зрозуміти його.

Захист у стосунках / Фото Health Magazine

Третій критерій – це "вибудовування стіни". З'являється тоді, коли слухач повністю йде від розмови, відмовляючись розв'язувати проблему.

Четвертий і останній "вершник" – це критика. Проте вона має 2 різних типи, де один не такий вже й поганий. Алекс пояснила, якщо ви або ваш партнер критикуєте щось конкретне, наприклад, подію чи ситуацію – це добре, адже важливо, щоб ваші розчарування були відомі одне одному. Але якщо ви критикуєте всю особистість свого партнера – це "червоний прапор".

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Глядачі подякували Алекс за пояснення цих простих ознак. Крім цього вони активно ділилися в коментарях своїми життєвими історіями щодо теорії "Чотирьох вершників",

Дивіться відео Інституту Готтмана щодо теорії "Чотирьох вершників":