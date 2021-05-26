Немає нічого гіршого, ніж постійно піддаватися маніпуляції, навіть цього не знаючи.

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Тому важливо знати основні ознаки того, що партнер намагається маніпулювати своєю половинкою.

• Контролює пересування. Наприклад, це можуть бути постійні дзвінки, якщо партнер не повернувся з роботи у звичайний час, прохання показати на камеру подругу чи друга, дзвінки для звітів кожні 15 хвилин. Усе це явна ознака не ревнощів, а гидкої маніпуляції.

• Принижує. Переважно це відбувається при друзях, батьках, колегах. Наприклад, може звинуватити у поганих вміннях готування, поганому вигляді, щоденних доріканнях. А на противагу ставить себе, адже "усе терпить".

Маніпуляції у стосунках / Фото Pexels

• Забороняє ходити кудись без нього. Або постійно користується фразою "Я з тобою".

• Перевіряє телефон. Вважає, що у вас же не може бути особистих кордонів та не можете нічого приховувати одне від одного.

• Б'є тебе. Б'є – не означає, що любить, б'є – означає потрапляє під закон "Про домашнє насильство".

• Шантажує. Це найкращий друг маніпуляції, тому обов'язково переконайтеся, чи партнеру дійсно не байдуже на ваші стосунки. Адже це може бути справжня співзалежність.

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• Красиво вибачається і клянеться, що не зможе і дня без тебе. Шукати нову жертву набагато складніше і затратніше, ніж повернути ту, яка вже є, використовуючи слова кохання і коробку цукерок.