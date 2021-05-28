• Відчуваєте, що не можете без нього (неї) жити

Залежність – це потреба в комусь, хто, як нам здається, зможе заповнити вакуум в нашому житті. Коли відчуваєте, що самотні й можете покладатися тільки на себе, але хтось прийде і протягне вам рятівний канат – зможе вислухати, допомогти, кому ви зможете повністю довіритися.

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Проте кохання – це не потреба. Здорове взаємне почуття можливе лише між самодостатніми людьми.

Людина, схильна до залежності, не має чіткої ідентифікації та особистісних кордонів: "Я – це я". Замість цього він думає: "Я не знаю, хто я". Її особистість переплутується з особистостями тих, з ким вона спілкується.

Залежні стосунки / Фото Press nuotr

Як результат, стає одержимою об'єктом своєї, як йому здається, безмірної любові. Міцно прив'язавши своє "Я" до особистості іншого, залежна людина втрачає свободу та здатність існувати окремо.

• Хочете від нього (неї) всього і відразу

Людині здається, що об'єкт її інтересу повинен втілювати в собі все, чого вона від нього чекає. Крім цього, скидає на нього весь вантаж уявлень про ідеал. Це можуть бути такі вимоги, як: щоб розумів з півслова, поважав усі бажання, але при цьому міг приймати всі важливі рішення. Рано чи пізно така установка призведе до розчарування і бажанням "підправити" реальність.

У будь-яких здорових стосунках завжди є період ідеалізації. Проте коли він минає, залишається любов, якщо це вона. Замість того щоб намагатися переробити партнера, якщо він у чомусь не задовольняє уявлення, варто прийняти його.

• Хочете, щоб він (вона) належав тільки вам

У залежних відносинах часто багато ревнощів. Вони виникають через невпевненість та іноді досягає розмірів клінічної параної.

Залежна людина досконально вивчає сторінки коханого в соціальних мережах, аналізує кожне його слово і погляд, може навіть влаштовувати за ним стеження. Це при тому, що той може навіть не підозрювати про це і не вважати відносини серйозними.

Постійний контроль / Фото Zoosk

Справжня близькість передбачає довіру. Людина спокійно приймає той факт, що його партнер контактує з безліччю різних людей, серед яких трапляються і досить привабливі особистості. Якщо вам потрібний постійний контроль над партнером – це означає, що потрапили в залежність і боїтеся її розірвати.

• Здається, що між вами є таємничий зв'язок

Близькі друзі можуть вважати, що між вами немає нічого спільного, що ваші стосунки – це суцільні сварки та образи. Проте ви відмовляєтеся вірити, адже здається, що партнер розуміє, як ніхто інший.

Усе це робота нашого несвідомого. Воно штовхає нас назустріч тим, в кого ми бачимо відбиття наших несвідомих уявлень про себе. Якщо перебуваєте в стресі й відчуваєте себе вразливим, якщо підсвідомо відчуваєте, що вам потрібна допомога, – будете залучати до себе тих людей, які відчувають те ж.

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При цьому не будете усвідомлювати небезпеки, тому що сама ситуація буде здаватися знайомою. Проте це відчуття оманливе: такі стосунки будуть лише підживлювати уразливості та посилювати невротичні риси.