Весільна сукня із серії "очікування й реальність": наречена показала фото свого замовлення

Наречена купила весільну сукню в інтернеті, проте замість витонченого мереживного вбрання отримала незрозумілий крій. Як дівчина повертала кошти – читайте у матеріалі.

Меган Тейлор вирішила придбати весільну сукню в інтернеті. Дівчина знайшла недороге, але витончене плаття з V-подібним вирізом в онлайн-магазині.

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Вбрання коштувало 60 фунтів (понад 2 тисячі гривень), проте досить низька ціна не здалася Меган підозрілою. Тільки коли дівчина отримала своє замовлення, вона зрозуміла причину такої вартості.



Сукня, яку замовляла Меган / Фото Wish

Замість розкішної сукні їй прислали мішкуватий предмет гардеробу, який погано сидів і точно не був схожий на те, що замовляла наречена.

Я була вражена тим, що отримала. Те, що я замовила, не було схоже на плаття з фото. Я була вбита горем, але не могла не розсміятися,

– пригадала Меган.

Про свою покупку дівчина розповіла в фейсбук. "Новий епізод із серії, що я замовила й отримала насправді. Моє обличчя в точності говорить про те, що я відчуваю", – підписала фото Меган.



Яку сукню надіслали нареченій / Фото Triangle News

Згодом наречена зв'язалася з продавцем й попросила повернути гроші. Виявилося, це не так легко зробити. "Я просила повернути свої гроші, але сказали, що мені потрібна оригінальне упакування й коробка, в якій було плаття. Її я, звичайно, не зберегла. Потім я розповіла, що це зіпсувало моє весілля, оскільки я чекала плаття як на фото. Тільки тоді вони нарешті повернули мої гроші", – зазначила Меган.

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Дівчина також додала, що насправді ситуація кумедна. Вона впевнена, що багатьом людям у соцмережах вона сподобалася.