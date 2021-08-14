Кріс завжди був підтримкою для родини, коли його найкращий друг Джеррі помер. Тому Еллісон знала, що до вівтаря її має вести тільки він.

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Жінка планувала попросити його це зробити, поки не взнала, що дружина Кріса зазнала нещасного випадку. Наречена вирішила не турбувати чоловіка й подумала, що піде одна.

Бачачи, як засмутилася кохана, її майбутній чоловік Гаррет вирішив діяти. За кілька днів до весілля він відправився в місто, де жив Кріс, аби з ним поговорити. Наречений домовився, щоб чоловік здивував Еллісон та приїхав за 48 годин до важливого дня.

Дивіться відео реакції Еліссон на приїзд Гаррета:

Спочатку Еллісон почула голос Кріса: "Ей, я чув, що тут хтось виходить заміж?". Жінка не могла стримати емоцій, розплакалася й почала обіймати чоловіка. "Я б не пропустив це ніколи у світі. Я люблю тебе, дитино", – промовив Кріс, обіймаючи наречену.

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"Я не могла повірити, що це дійсно він. Я була така щаслива і вдячна!", – пригадала Еліссон.

Дивіться фото з весілля: