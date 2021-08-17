Для свого проєкту Ліндсі об'їздила у США 10 штатів й відібрала 30 пар. Для неї було важливо, аби герої на її фото раніше не були знайомі.

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Нік Рейнольдс і Жасмин Паджетт зацікавилися ідеєю й подали заявку на участь. Як вимагали правила, ні хлопець, ні дівчина до фотосесії одне одного не знали. Пару складала сама Ліндсі, перед цим уважно вивчивши їх анкети.

Перш ніж почати позувати, Нік та Жасмин зняли з обличчя стилізовані маски, які приховували їх зовнішність. Це було потрібно, аби надати більшої інтриги.

Крім цього, Ліндсі Сеттінг вигадала оригінальну тематику – зомбі. Молоді люди повинні були зображати закоханих, що рятуються від монстрів.

Дивіться фото: проєкт Ліндсі Сеттінг із зомбі

Після завершення фотозйомки історія Ніка і Жасмин тривала далі. Вже через пів року закохані вирішили одружитися.

Коли я тільки починала свій проєкт, я дуже сподівалася, що хоча б хтось із цих пар зіграє весілля. Вийшла б казкова історія кохання. Тепер я досягла мети й все ще трохи ошелешена,

– поділилася Ліндсі Сеттінг.

"Пам'ятаю, коли ми зняли маски, я просто сказав: "Вау". Жасмин була такою гарною, що мене переповнили емоції", – зізнався Нік.

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Дивіться фото Ліндсі із заручин Ніка та Жасмин:

Першою зафіксувати на камеру зародження нової сім'ї вдалося їх фотографині – Ліндсі Сеттінг.