Саймон Роджер не міг приїхати на 90-й день народження до своєї бабусі Морін Уайт.
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"Я збирався відправити їй подарунок поштою, але квіти і листівка здалися мені банальним варіантом. Я хотів, щоб вона фізично відчула, що я завжди поруч з нею", – прокоментував Саймон Роджер.
Онук з бабусею / Фото SWNS
Онук замовив для бабусі величезний банер висотою у 2 метри зі своїм обличчям й відправив батькам, аби вони розгорнули його в будинку Морін на її день народження.
Зазвичай я завжди приїжджав до неї на день народження, проте цього разу не зміг. Тому мені було дуже важливо розсмішити її або хоча б викликати посмішку. Я хотів зробити щось особливе,
– зазначив Саймон Роджер.
У день народження батьки хлопця вручили подарунок бабусі, і її реакція надзвичайно втішила онука.
Подарунок від онука / Фото SWNS
"Я спостерігав за нею по відеозв'язку і бачив, як вона почала посміхатися, а потім сміятися. Це було найцінніше", – пригадав онук.
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"Не хочу це знімати. Мені, можливо, доведеться залишити його, поки онук не принесе мені новий банер до мого 100-річчя", – зазначила бабуся.