Саймон Роджер не міг приїхати на 90-й день народження до своєї бабусі Морін Уайт.

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"Я збирався відправити їй подарунок поштою, але квіти і листівка здалися мені банальним варіантом. Я хотів, щоб вона фізично відчула, що я завжди поруч з нею", – прокоментував Саймон Роджер.

Онук з бабусею / Фото SWNS

Онук замовив для бабусі величезний банер висотою у 2 метри зі своїм обличчям й відправив батькам, аби вони розгорнули його в будинку Морін на її день народження.

Зазвичай я завжди приїжджав до неї на день народження, проте цього разу не зміг. Тому мені було дуже важливо розсмішити її або хоча б викликати посмішку. Я хотів зробити щось особливе,

– зазначив Саймон Роджер.

У день народження батьки хлопця вручили подарунок бабусі, і її реакція надзвичайно втішила онука.

Подарунок від онука / Фото SWNS

"Я спостерігав за нею по відеозв'язку і бачив, як вона почала посміхатися, а потім сміятися. Це було найцінніше", – пригадав онук.

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"Не хочу це знімати. Мені, можливо, доведеться залишити його, поки онук не принесе мені новий банер до мого 100-річчя", – зазначила бабуся.