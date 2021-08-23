Аби реалізувати свій задум, Ной вигадав незвичайний спосіб. Підліток вирішив зустрічати хлопчика зі школи у смішних костюмах.

Цікаво "Я просто переїхав": дівчинка "поховала" старшого брата задля переглядів у тікток

Першого разу 12-річному Максу стало ніяково, тому він вибіг зі шкільного автобуса й почав тікати. Проте старший брат продовжував зустрічати молодшого у різних костюмах й Макс зробив висновок, що це гарна ідея.

Мамі хлопчиків ідея сина одразу сподобалася, тому вона стала допомагати Ною одягатися на час приїзду автобуса.

У цьому весь Ной. Він любить брата, а ще більше любить подуріти та всіх повеселити,

– пригадала мама хлопчика Стейсі Тінгл.

Стейсі вирішила зняти відео як Ной зустрічає Макса та опублікувати ролик у соціальних мережах. Запис швидко став популярним серед користувачів фейсбук.

Так сім'я створила групу The Bus Brother, що об'єднала людей, яким сподобалися костюми підлітка. Незнайомці стали пропонувати хлопчику безкоштовно забрати їх костюми, аби урізноманітнити колекцію.

"Я розраховував, що це буде внутрішній жарт для рідних та близьких друзів. Але виявилося, що мої ідеї подобаються абсолютно незнайомим людям", – прокоментував Ной.

Читайте також Сестри знайшли одна одну через 25 років розлуки: відео зустрічі