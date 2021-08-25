Саймон Роджер не мог приехать на 90-й день рождения к своей бабушке Морин Уайт.

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"Я собирался отправить ей подарок по почте, но цветы и открытка показались мне банальным вариантом. Я хотел, чтобы она физически почувствовала, что я всегда рядом с ней", — прокомментировал Саймон Роджер.



Внук с бабушкой / Фото SWNS​

Внук заказал для бабушки огромный баннер высотой в 2 метра со своим лицом и отправил родителям, чтобы они развернули его в доме Морин на ее день рождения.

Обычно я всегда приезжал к ней на день рождения, однако на этот раз не смог. Поэтому мне было очень важно рассмешить ее или хотя бы вызвать улыбку. Я хотел сделать что-то особенное,

– отметил Саймон Роджер.

В день рождения родители парня вручили подарок бабушки, и ее реакция чрезвычайно обрадовала внука.



Подарок от внука / Фото SWNS

"Я наблюдал за ней по видеосвязи и видел, как она начала улыбаться, а потом смеяться. Это было самое ценное", — вспомнил внук.

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"Не хочу это снимать. Мне, возможно, придется оставить его, пока внук не принесет мне новый баннер к моему 100-летию", — отметила бабушка.