У дідуся Десраджа з різницею у кілька років померло два сини, тому він вирішив самостійно нести відповідальність за невісток та онуків. Проте чоловік працював таксистом й цим намагався забезпечити сім'ю.

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Одна з онук, яка вчилася в середній школі, була впевнена, що їй доведеться кинути навчання. Дівчинка розуміла, що грошей на її освіту не вистачить й з цими переживаннями вона прийшла до дідуся. Проте Десрадж пообіцяв, що він зробить все, аби онука здобула освіту.

Майже вся зарплата дідуся йшла на оплату школи, тому сім'ї навіть не вистачало на їжу. Коли захворіла дружина Десраджа, таксисту довелося випрошувати гроші, щоб купити ліки.

Бачачи, що внучка робить великі успіхи в навчанні й мріє стати вчителем, дідусь зрозумів, що він зобов'язаний виконати її мрію. Аби оплатити університет, Десрадж відправив інших онуків і невісток в село до родичів, а сам продав єдине, що у нього було, – будинок.

Навчати її в іншому місті було набагато вище моїх можливостей, але мені довелося здійснити її мрію за будь-яку ціну. Отже, я продав наш будинок і заплатив за її навчання,

– пригадав Десрадж.

Цих грошей вистачило на те, щоб заплатити за навчання, проте сам дідусь залишився на вулиці. Спав він у своєму старенькому таксі, а вранці виходив на роботу, де до пізньої ночі показував туристам Мумбаї.

Коли через рік внучка склала перші іспити, вона потішила дідуся тим, що виявилася першою серед інших однокурсників. У цей день гордий таксист возив клієнтів безкоштовно, розповідаючи їм про свою онуку.

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Так у Мумбаї дізналися його історію. Люди вирішили допомогти дідусю й створили сторінку на краудфандинговій платформі, де за кілька місяців зібрали для нього 2,4 мільйона рупій На ці гроші Десрадж збирається купити новий будинок, щоб повернути інших онуків в місто й оплатити їм навчання. Адже дідусь дуже хоче, аби усі вони могли отримати освіту.