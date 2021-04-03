Користувачка соціальної мережі Тікток, яку звати Еймі, вирішила дозволити своїй 3-річній доньці Грейсі перемалювати мамі колір волосся. Для цього дівчинці дали ємність з фіолетовою фарбою, пензлик для фарбування, а також одягнули рукавички.

Під час своєї роботи 3-річна Грейсі постійно говорила мамі: "Ти чудово виглядаєш", "Мені не потрібна допомога", "Твоєму волоссю приємно?". Донька перетворилася у справжнісіньку стилістку.

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Спочатку дівчинка використовувала пензлик, проте потім вирішила, що просто руками буде зручніше. Пофарбувавши частину волосся, Грейсі перевернула ємність з фарбою на голову мами та злегка поплескала, чим розсмішила Еймі.

Жінка була здивована, адже результат виявився досить хорошим. Хоч не все волосся набуло фіолетового відтінку, проте все мало досить гармонійний вигляд. Відео з процесом і результатом 3-річної стилістки набрало понад 16 мільйонів переглядів.

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