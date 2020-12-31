Если человек разрывает токсичные или здоровые отношения, ему обязательно нужен "реабилитационный" период. Для этого новому партнеру стоит быть рядом и не допускать некоторых ошибок.

Спрашивать, что испытывает к бывшей

Конечно, что что-то чувствует, даже если не хочет этого признавать. Особенно, если он долго находился в отношениях, они имеют общее имущество или есть дети. Об этом сообщили в издании Cosmo.

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Люди годами могут отходить от развода. Даже если уже нашли новых партнеров и устроили личную жизнь.

Просить никогда не общаться с бывшей

Партнер – это взрослый человек, который сам может принимать решения с кем общаться, а с кем нет. Ставить ему ультиматумы – плохая идея. Также это демонстрирует недоверие и неуважение к его прошлому. Каким бы оно ни было, его следует принять и забыть. Тем более, если есть ощущение, что он действительно тебя любит.



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Помогать прийти в себя после развода

Поддерживать и быть рядом с мужчиной, безусловно, нужно. Но превращать себя в психолога и каждый вечер делать сеанс самоанализа – не стоит. Прежде всего, потому что человек действительно начнет воспринимать вас, как спасательный круг. Это чувство может затмить любовь.

Анализировать причину развода

Обычно это делают, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Утверждая, что бывшая странная, а ты бы так никогда не сделала. Однако важно помнить, что никто не знает, как на самом деле мог бы себя повести в той или иной ситуации.

Потакать всем желаниям

Таким образом преимущественно хотят продемонстрировать заботу о любимом. А вместе с тем подсознательно доказать, что лучше прежней. Постоянное удовлетворение проблем может только испортить отношения: парень привыкнет к этому и потом его будет сложно "отучить".

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Уточнять, повторится ли такая история в ваших отношениях

Мужчина, конечно, ответит, что нет. Он и сам на это надеется, потому что не может знать будущее. Вообще никто, наверное, не знает будущего. Такими вопросами можно только обидеть любимого, нечаянно намекнув, что эти отношения тоже ненадолго.