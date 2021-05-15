Сім'я та робота: як знайти баланс та час, щоб побути з рідними

Часто батькам буває складно поєднувати роботу та сім'ю. Проте навіть недовгий час з родиною можна провести якісно.
Розмежовувати робочий і особистий час
Трапляються випадки, коли робота вимагає більше часу та уваги, тому вона переноситься й до дому. Важливо знати, де можна провести межу між робочим часом і часом, який присвячуєте сім'ї.
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У випадку, якщо це вдасться зробити, то матимете можливість більше часу присвятити рідним.
Відкладіть мобільний телефон, коли перебуваєте з рідними
Якщо перевіряєте робочу електронну пошту, коли граєте з дітьми, вони зрозуміють, що батьківська увага їм не належить. Відкладіть телефон, а ще краще винесіть із кімнати, та повністю присвятіть час дітям.
Зробіть сімейні вечері ритуалом
Не приймайте з дитиною їжу, коли дивитеся телевізор. Також відкладіть на час вечері всі електронні пристрої та просто повечеряйте разом із сім'єю. Використовуйте цей час, щоб поспілкуватися з рідними та приділити їм усю свою увагу.
Відчуйте себе дитиною, граючись із дітьми
Побудуйте з дітьми фортецю з ковдр і подушок. Не хвилюйтеся про те, що в кімнаті запанує безлад, а повністю пориньте в процес. Пофантазуйте разом із ними, висловлюйте найдивовижніші ідеї.
Іншими словами, навіть якщо ви втомилися після важкого робочого дня, у вас є декілька варіантів, як провести вечір: укласти дітей спати й залишитися сидіти в соціальних мережах або відмовитися від нудної рутини й на кілька хвилин зануритися у світ дітей.
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Головне, що батьки можуть зробити незалежно від того, скільки часу у них є, – присвятити дитині себе та провести цей час якісно.