Порушення обіцянок

Батьки часто повторюють дітям, що потрібно виконувати свої обіцянки. Проте самі досить часто порушують свої ж.

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Якщо немає можливості виконати обіцянку, яку дали дитині, чи не впевнені в тому, що зможете підтвердити слова "справою" – не обіцяйте. Пам'ятайте, що дитина пам'ятатиме усе життя те, що батьки так і не зробили, але "дали слово".

Наприклад, батько пообіцяв синові відправитися з ним у похід за хороші оцінки в школі. Хлопчик свою обіцянку виконав, старався вчитися добре та чекав спільного часу з батьком. Проте чоловік про свою обіцянку – забув та не зміг вирушити з сином в похід. На питання хлопчика відповідав з роздратуванням, що у нього немає часу і можливості.



Образа за невиконану обіцянку / Фото Lightfield Studios

У дорослому віці хлопчик все ще пам'ятатиме, що тато так і не виконав свою обіцянку, адже це сильно ранило його в дитинстві та призвело до розчарування.

Зневажливе ставлення

Багато батьків ставляться до бажань та захоплень своїх дітей "зверхньо" та навіть презирливо. Ситуація, коли дитина хоче піти вчитися на актора, а батьки різко вказують на професію юриста, – досить поширена.



Дитяча мрія / Фото Building Kidz School​

Крім того, часто мама й тато переконані в тому, що знають життя краще, починають соромити дитину за її бажання. Наприклад, на сімейних зустрічах обговорюють успіхи інших та критикують свою дитину за його мрії. Через багато років вже доросла людина може реалізуватися в юриспруденції через те, що "батьки наполягли". Цілком можливо, що його життя складеться добре. Проте образа – залишиться.

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Людина завжди пам'ятатиме про те, що хотіла присвятити своє життя акторської майстерності, а робота в юридичній компанії стане для нього мукою. У цьому вона буде звинувачувати батьків, підсвідомо вважаючи, що вони ніколи не чули й не розуміли її бажань.

Іноді батьки навіть не здогадуються, як важливо похвалити дитину за її "перші кроки". Навіть якщо спочатку це здається смішним, важливо хвалити, а не висміювати роботу дитини.