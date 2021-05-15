Разграничивать рабочее и личное время

Бывают случаи, когда работа требует больше времени и внимания, поэтому она переносится и на дом. Важно знать, где можно провести границу между рабочим временем и временем, которое посвящаете семье.

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В случае, если это удастся сделать, то сможете больше времени посвятить родным.

Отложите мобильный телефон, когда находитесь с родными

Если проверяете рабочую электронную почту, когда играете с детьми, они поймут, что родительское внимание им не принадлежит. Отложите телефон, а еще лучше вынесите из комнаты, и полностью посвятите время детям.



Время с детьми / Фото Working Mother​

Сделайте семейные ужины ритуалом

Не принимайте с ребенком еду, когда смотрите телевизор. Также отложите на время према пищи все электронные устройства и просто поужинайте вместе с семьей. Используйте это время, чтобы пообщаться с родными и уделить им все свое внимание.

Почувствуйте себя ребенком, играя с детьми

Постройте с детьми крепость из одеял и подушек. Не волнуйтесь о том, что в комнате воцарится беспорядок, а полностью погрузитесь в процесс. Пофантазируйте вместе с ними, высказывайте удивительные идеи.



Почувствуйте себя ребенком / Фото iStock​

Другими словами, даже если вы устали после тяжелого рабочего дня, у вас есть несколько вариантов, как провести вечер: уложить детей спать и остаться сидеть в социальных сетях или отказаться от скучной рутины и на несколько минут окунуться в мир детей.

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Главное, что родители могут сделать независимо от того, сколько времени у них есть, – посвятить ребенку себя и провести это время качественно.