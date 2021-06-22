Кассандра Уоррен відчувала себе трохи пригніченою та втомленою, адже готувалася до власного весілля, де мало бути 200 людей.

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Коли наречена відправляла весільне запрошення дядькові та тітці з міста Юджин, вона переплутала адресу й надіслала його іншим людям. Про помилку дівчина дізналася, коли лист повернувся до неї.

На зворотному боці конверта було написано від руки: "Хотіла б я тебе знати — це було б чудово. Мої вітання. Повечеряй за мій кошт. Я була одружена протягом 40 років. З віком усе стане тільки краще". Крім того, всередину був вкладений чек на 20 доларів.



Відповідь незнайомки / Фото The Washington Post

Кассандра пригадала, що тоді у неї був складний день. Жінка скаржилася на всі проблеми своєму майбутньому чоловіку в момент, коли він відкривав конверт. "Це було дуже доречним. Я була дуже вдячна", – зазначила наречена.

Коли вона придивилася до конверта, то помітила, що там був ще один напис: "Живи довго і процвітай!". Це була фраза з фільму "Зоряний шлях". Виявилося, що незнайомка та Кассандра обидві були фанатами цієї кіноісторії.

Наречені не знали, хто був відправником листа. Проте зрозуміли, що незнайомка помітила малюнок світлового меча і чарівної палички з "Гаррі Поттера" на куточку запрошення, тому послалася на "Зоряний шлях".



Кассандра з нареченим / Фото The Washington Post

Наступного вечора Кассандра і її наречений Джессі, який працював консультантом родин з аутичними дітьми, вирушили на вечерю з другом. Пара з радістю поклала у рахунок 20 доларів від незнайомки.

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Потім Кассандра зайшла до магазину й купила листівку з написом подяки. Дівчина знову написала неправильну адресу на конверті, проте цього разу навмисно й звернулася до "Доброї незнайомки".

"Спасибі за записку і за те, що знайшли час відправити її. Мало хто зробить це. Це було справжнім благословенням після того дня, який у мене був. Я щаслива, що такі люди, як ви, ще існують у цьому світі", – підписала листівку Кассандра.