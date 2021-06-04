Родина шукала каблучку протягом багатьох років. Ренсом разом із дружиною відправляли своїх дітей на "полювання" за прикрасою, проте всі спроби були марні.

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"Наші діти виросли у пошуках мого кільця. Мій син, якому зараз 51 рік, все життя думав, що це було брехнею, щоб їх зайняти", – розповів Ренсом Джонс.

Він зазначив, що думав про зниклу обручку принаймні раз на тиждень протягом цих 55 років.

Я завжди був такий розчарований, що втратив перстень. Це був справжній емоційний удар,

– пригадав Ренсом Джонс.

У 2006 році сім'я вирішила продати свій будинок, проте новим власникам Дагу і Саманті Кук розповіли про втрачену прикрасу.

Під час пандемії COVID-19, коли у родини Кук з'явилося багато вільного часу, вони вирішили знайти каблучку, використовуючи металошукач. Яке ж було їхнє здивування, коли під шаром землі товщиною приблизно 10 сантиметрів вони виявили перстень з ініціалами Ренсома Джонса і датою "21 січня 1966 року".



Каблучка Ренсома / Фото Daily News Journal

Тоді Даг Кук розшукав сім'ю Джонс і розповів про свою знахідку, зазначивши, що хоче їм її віддати.

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"Це була дуже емоційна подія – повернути кільце. Після стількох років воно знову на моєму пальці. Зазвичай я не плачу, але цього разу дав слабину. Це було одне з найрадісніших переживань у моєму житті", – пригадав Ренсом Джонс.