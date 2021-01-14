Брак рушится: какие главные признаки на это указывают
Многие наши действия в отношениях как укрепляют их, так и разрушают. Недоверие, неуважение и незаинтересованность могут привести к фактическому разрыву и завершению брака.
Недоверие
Если нет доверия, это означает, что человек сомневается в честности или надежности своего партнера, а также относиться с подозрением. Об этом сообщила доктор психологии Сюзанна Филиппс в издании Psychology Today.
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Причиной недоверия в отношениях может быть:
- отказ партнера делиться информацией о семье, работы или собственной жизни;
- тайное использование общих средств;
- сокрытие информации о друзьях и других занятиях;
- фактический разрыв отношений через роман на стороне.
Роман
Разоблачение тайного романа может стать причиной прекращения отношений, ведь потеряно доверие к человеку. Преимущественно именно неверность является самой распространенной причиной, которая способствует разводу. Иногда пары после романа все же пытаются извиняться и мириться.
Попытка помириться / Фото Sara Davison
Распространенным является случай, когда происходит взаимное отрицание пары как отношений, так и недоверия. Опасения в том, что дороги назад не будет, если дело будет признано.
Безосновательное недоверие
Бывают случаи, когда отношения разрушаются из-за неоправданного недоверия. Это может случаться по разным причинам: измена в детстве, предыдущий разрыв отношений или трудности с регулированием эмоций и самооценки, недоверчивый партнер просто не может доверять комплиментам друзей своего партнера в офисе, не верит в необходимость партнера проводить время с другими людьми и тому подобное.
Такой человек будет ставить абсолютно все под сомнение, а само недоверие сохраняется независимо от извинений.
Неуважение
Иногда неуважение так хорошо скрыто под оправданиями, что человек может даже не знать, насколько вредной может быть его поведение или комментарии для партнера и насколько это будет разрушительным для их отношений. Важно помнить, что неуважение является синонимом пренебрежения.
Какие фразы могут звучать:
- "Ты знаешь, что я шутил, когда сказал, что ты опять не составишь водительский экзамен?"
- "Я знаю, что ты любишь то, что делаешь – я просто думаю, что все считают это очень скучным".
Какие сигналы пренебрежения и неуважения:
- высмеивание партнера;
- издевательство над ним или игнорирования;
- отвлечения на телефон, когда партнер делится чем-то для него важным;
- неуважение, которое видно через язык тела, например, закатывания глаз;
- исправления или игнорирование партнера публично наряду с другими;
- неспособность распознать, извиниться и попытаться изменить свое поведение.
Психолог Джон Готтман специализировался на наблюдении за тысячами пар. Он сообщил, что сумел с точностью до 90% предсказать, какие пары разведутся в течение 5 лет.
Развод / Фото SpaFinder
Готман выделяет 4 негативные модели общения, которые предшествуют разводу: критика, пренебрежение, позиция защиты и предотвращения. "Невозможно установить связь, когда ваши отношения лишены уважения", – сообщил Джон Готтман.
Незаинтересованность
Потере интереса к партнеру как к особому человеку в вашей жизни, к родственной душе, инсайдеру, который знает и любит вас, даже если вы совершенно разные.
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Сигнальными фразами могут быть:
- "Папа, почему ты никогда не приходишь увидеть, как мама бежит на гонках?"
- "Нет смысла ходить на вечеринку вашей семьи – я не имею с ними ничего общего".
Заинтересованный партнер перестает слушать, смеяться, флиртовать или контактировать с интересом и ожиданием. Однако признание того, что разрушает ваши отношения, является важнейшим шагом к переменам.
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