Многие наши действия в отношениях как укрепляют их, так и разрушают. Недоверие, неуважение и незаинтересованность могут привести к фактическому разрыву и завершению брака.

Недоверие

Если нет доверия, это означает, что человек сомневается в честности или надежности своего партнера, а также относиться с подозрением. Об этом сообщила доктор психологии Сюзанна Филиппс в издании Psychology Today.

Интересно Как сохранить и не разрушить отношения в повседневности: 5 советов для вечной любви

Причиной недоверия в отношениях может быть:

отказ партнера делиться информацией о семье, работы или собственной жизни;

тайное использование общих средств;

сокрытие информации о друзьях и других занятиях;

фактический разрыв отношений через роман на стороне.

Роман

Разоблачение тайного романа может стать причиной прекращения отношений, ведь потеряно доверие к человеку. Преимущественно именно неверность является самой распространенной причиной, которая способствует разводу. Иногда пары после романа все же пытаются извиняться и мириться.



Попытка помириться / Фото Sara Davison

Распространенным является случай, когда происходит взаимное отрицание пары как отношений, так и недоверия. Опасения в том, что дороги назад не будет, если дело будет признано.

Безосновательное недоверие

Бывают случаи, когда отношения разрушаются из-за неоправданного недоверия. Это может случаться по разным причинам: измена в детстве, предыдущий разрыв отношений или трудности с регулированием эмоций и самооценки, недоверчивый партнер просто не может доверять комплиментам друзей своего партнера в офисе, не верит в необходимость партнера проводить время с другими людьми и тому подобное.

Такой человек будет ставить абсолютно все под сомнение, а само недоверие сохраняется независимо от извинений.

Неуважение

Иногда неуважение так хорошо скрыто под оправданиями, что человек может даже не знать, насколько вредной может быть его поведение или комментарии для партнера и насколько это будет разрушительным для их отношений. Важно помнить, что неуважение является синонимом пренебрежения.

Какие фразы могут звучать:

"Ты знаешь, что я шутил, когда сказал, что ты опять не составишь водительский экзамен?" "Я знаю, что ты любишь то, что делаешь – я просто думаю, что все считают это очень скучным".

Какие сигналы пренебрежения и неуважения:

высмеивание партнера;

издевательство над ним или игнорирования;

отвлечения на телефон, когда партнер делится чем-то для него важным;

неуважение, которое видно через язык тела, например, закатывания глаз;

исправления или игнорирование партнера публично наряду с другими;

неспособность распознать, извиниться и попытаться изменить свое поведение.

Психолог Джон Готтман специализировался на наблюдении за тысячами пар. Он сообщил, что сумел с точностью до 90% предсказать, какие пары разведутся в течение 5 лет.



Развод / Фото SpaFinder

Готман выделяет 4 негативные модели общения, которые предшествуют разводу: критика, пренебрежение, позиция защиты и предотвращения. "Невозможно установить связь, когда ваши отношения лишены уважения", – сообщил Джон Готтман.

Незаинтересованность

Потере интереса к партнеру как к особому человеку в вашей жизни, к родственной душе, инсайдеру, который знает и любит вас, даже если вы совершенно разные.

Важно Разница между влюбленными в 5, 10, 15 и 20 лет: что ожидать от таких отношений

Сигнальными фразами могут быть:

"Папа, почему ты никогда не приходишь увидеть, как мама бежит на гонках?" "Нет смысла ходить на вечеринку вашей семьи – я не имею с ними ничего общего".

Заинтересованный партнер перестает слушать, смеяться, флиртовать или контактировать с интересом и ожиданием. Однако признание того, что разрушает ваши отношения, является важнейшим шагом к переменам.