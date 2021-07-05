Випускати емоції

Співати, сміятися, бігати, стрибати, плакати, ображатися, гніватися – усе це варт дозволяти дитині відчувати, адже так вона вчиться керувати емоціями.

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Батькам потрібно підтримувати й перебувати поруч, проте не забороняти виражати почуття так, як дитина може.

Грати на майданчику зі спортивними комплексами

Дитині набагато цікавіше лазити по гірках, турніках, різних драбинках, ніж вирушити у безпечну й нудну пісочницю. Не варто їй забороняти, а краще показати як безпечно це робити. Перебувайте поруч й підтримуйте.

Допомагати

На початку батьки зневажають допомогу дитини, а потім скаржаться, що вона не допомагає. Можливо, малюки не все одразу роблять ідеально. Речі складені абияк, чашка розбита, пил розмазаний по підвіконню. Проте згодом дитина навчиться. Батькам важливо хвалити її зусилля та давати можливість допомагати.

Дозволити допомагати / Фото Pinterest

Мати вибір

Варто поважати власні бажання, думки та вподобання дитини. Нехай вона сама розставляє іграшки так, як їй хочеться. Якщо вибір дитини недоречний, аргументуйте свою думку. При цьому фрази "Тому що я так сказала" — не достатньо.

Гратися з водою

Лійки, ложки, іграшки для ванної кімнати – пускайте в хід усе. Дитина отримує стільки емоцій від ігор із водою. Нехай стрибає навіть у калюжах у дворі у своє задоволення, проте у гумових чобітках.

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Не доїдати

Не змушуйте їсти все до останньої крихти. Їжа має приносити задоволення. Дитина чудово розуміє, скільки їй потрібно, аби наїстися.