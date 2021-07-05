Выпускать эмоции

Петь, смеяться, бегать, прыгать, плакать, обижаться, сердиться – все это стоит позволять ребенку чувствовать, ведь так он учится управлять эмоциями.

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Родителям нужно поддерживать и находиться рядом, но не запрещать выражать чувства так, как ребенок может.

Играть на площадке со спортивными комплексами

Ребенку гораздо интереснее лазить по горках, турниках, различных лесенках, чем отправиться в безопасную и скучную песочницу. Не стоит ему запрещать, а лучше показать как безопасно это делать. Находитесь рядом и поддерживайте.

Помогать

В начале родители пренебрегают помощью ребенка, а потом жалуются, что он не помогает. Возможно, малыши не все сразу делают идеально. Вещи сложены как попало, чашка разбита, пыль размазан по подоконнику. Однако впоследствии ребенок научится. Родителям важно хвалить его усилия и давать возможность помогать.



Позволить помогать / Фото Pinterest​

Иметь выбор

Стоит уважать собственные желания, мысли и предпочтения ребенка. Пусть он сам расставляет игрушки так, как ему хочется. Если выбор ребенка неуместен, аргументируйте свое мнение. При этом фразы "Потому что я так сказала" – не достаточно.

Играть с водой

Лейки, ложки, игрушки для ванной комнаты – пускайте в ход все. Ребенок получает столько эмоций от игр с водой. Пусть прыгает даже в лужах во дворе в свое удовольствие, но в резиновых сапожках.

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Не доедать

Не заставляйте есть все до последней крошки. Еда должна приносить удовольствие. Ребенок прекрасно понимает, сколько ему нужно, чтобы наесться.