Агресивна поведінка

Якщо дитина почала робити щось "на зло", варто задуматися, чи достатньо уваги їй приділяєте.

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Інколи агресивна поведінка є тільки бажання привернути до себе увагу та повідомити, що їй не вистачає батьківської турботи.

Мамі й татові потрібно озвучувати дитині, що вони розуміють, що їй не вистачає вашої уваги. А тоді приділити час малюку. Наприклад, зіграйте разом в улюблену гру або поспілкуватися під час спільної прогулянки.

Постійні істерики

Якщо істерики відбуваються все частіше й частіше, батькам варто задуматися, чи все вони роблять правильно.

Істерики дитини / Фото iStock

Істерики можуть бути тільки інструментом для привернення уваги батьків. Дитина просто не знає, як ще повідомити мамі й татові, що їй їх не вистачає.

Прагнення бути ідеальним

Часом старші діти намагаються домогтися батьківської уваги завдяки перфекціонізму. Наприклад, хорошими оцінками або досягненнями, які, як вони впевнені, гарантують їм любов батьків.

Проблема криється в тому, що перфекціоністи рідко бувають щасливими та складно переживають помилки. Крім того, причина перфекціонізму може полягати зовсім не в характері дитини, а в спробі заслужити увагу.

Перфекціонізм у дітей / Фото Maed

Батьки повинні пам'ятати, що дитину треба любити не за досягнення, а безкорисливо.

Удавані хвороби

Кращий спосіб добитися батьківської уваги й турботи – імітувати погане самопочуття. Починаючи від подряпини на руці, до імітування більш серйозних хвороб. При цьому роздуваючи її масштаби до цілої трагедії. Все це ознака того, що дитині не вистачає вашої уваги.

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Бажання бути постійно поруч

Нав'язливе прагнення бути поруч з батьками – ще одна ознака того, що дитині не вистачає мами й тата. Батькам варто оцінити свою поведінку щодо малюка. Також варто проводити разом час, не відволікаючись на інтернет та інші речі.