Через ДНК-тест Кет Макдоналд дізналася, що людина, яку вона вважала своїм батьком, насправді старий друг сім'ї. А справжній тато дівчини – мільярдер, з яким дівчина ніколи не бачилася.

Відомо, що Кет Макдоналд дізналася правду, коли несправжній батько купив їй та іншим родичам тести ДНК генеалогічного сервісу Ancestry. Про це дівчина розповіла фоловерам у TikTok.

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Тоді й виявилося, що справжнім батьком Кет Макдоналд є людина, яка очолює велику компанію. Його статки оцінюються у мільярди доларів. Також відомо, що у нього є ще 3 доньки.

Кет вирішила написати справжньому батькові листа. Аби його передати, вона навіть чекала на чоловіка у його штаб-квартирі. Проте усі її очікування виявилися даремними.

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"Я намагалася передати йому листа, але він відмовився зустрічатися, коли почув моє ім'я. Хоча все, що було у ньому написано, – це "дякую", бо я рада, що живу", – повідомила Кет Макдоналд.

Дивіться відео Кет Макдоналд з TikTok: