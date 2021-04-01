Батьки мають розуміти, що правила для дитини – це не заборони та обмеження або зручність для дорослих. Найважливіша їх роль – безпека та комфорт дитини.

Давайте план дій, а не заборони

Фрази, які починаються з "не", у дітей викликають супротив, сум та інші негативні відчуття.

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Батькам потрібно поставити себе на місце дитини. Наприклад, ви зайняті чимось захопливим, проте раптом вам кажуть, що треба негайно це завершувати робити. Якими будуть ваші почуття? Немов свято скінчилося.

Давайте план дій / Фото Talking Parents

Саме тому батькам потрібно планувати замість дитини, аби потім вона навчилася робити це сама. Наприклад, "Візьми іграшкового кота. Його можна тягнути за хвостик, а нашому боляче, тому дай йому спокій", "Давай допоможу тобі прибрати проводи. Грати з ними заборонено, бо вони небезпечні", "Розкажи, що ти хочеш. Коли ти кричиш, я не розумію тебе".

Фразу потрібно починати з бажання дитини

Це може бути така фраза, як: "Тобі хочеться ще пограти на вулиці, але нам вже час додому". Так батьки демонструють дитині, що розуміють її бажання та мету.

Основні проблеми виникають тоді, коли сину чи доньці здається, що дорослі не розуміють, що вони роблять або просять, чи наскільки це привабливо для них.

Якщо дитина хоче щось додати до того, пояснити, ви повинні завжди давати таку можливість. Хай це буде на емоціях. Якщо вона кричить, попросіть говорити тихіше і розбірливіше, щоб ви могли зрозуміти. Усе це теж дає дитині відчути, що її чують і розуміють.

Починати з бажання дитини / Фото Yale Medicine

Спочатку підтримайте ініціативу

Коли малюк зробить щось незвичне, нове для нього, скажіть: "Ух ти! Ось як ти тепер можеш! Ти молодець!". Оцініть нове досягнення, знахідку, красу ідеї. І тільки після цих фраз підкажіть, як зробити це безпечно або, якщо ідея досить небезпечна, підкажіть аналогічну. Так сприяєте тому, що здоровий дослідницький інстинкт вашої дитини отримує правильну, розумну реалізацію.

Вчасно реагуйте

Не варто щось забороняти, якщо малюк лише наближається до дивана з фломастерами в руках. Спостерігайте за тим, що відбувається. Реагуйте тільки тоді, коли є на що реагувати. Інакше ви не даєте змоги попрактикуватися в дотриманні правил та самостійному розв’язанні нескладних проблем.

Вчасно реагуйте / Фото Nashville Parent

Можливо, дитина хоче постукати фломастерами по дивану. Можливо, вони грають роль чарівних паличок. Можливо, дитина нещодавно засвоїла правило і сама скаже "Не можна тут малювати" та очікує похвали, яку, звісно, треба надати. Якщо ви реагуєте наперед, ви позбавляєте дитину і цього задоволення, і самостійності.

Вкладати в заборону забагато емоцій

Якщо малюк вдарив когось або взяв чужу річ у школі, батькам починає здаватися, що всі довкола засуджують їх як поганих батьків. Усі негативні почуття ми спрямовуємо на дитину. Здається, якщо вона побачить, як нас жахає чи засмучує її вчинок, вона запам’ятає назавжди, що так не можна.

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Краще скажіть спокійно: "Я забороняю це робити". Якщо мама чи тато починають злитися або надто багато говорити про поганий вчинок своєї дитини, він закарбовується у свідомості дитини як щось дуже значне, зловісне. Наче вона — злодій, з яким ледь можуть впоратися батьки. З’являються сумніви в тому, що вони тримають ситуацію під контролем.