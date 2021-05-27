Жених сбежал со свадьбы, однако ему быстро нашли замену среди гостей: кого выбрала невеста

В Индии невеста вышла замуж за гостя свадебной церемонии. Такое решение женщина приняла после того, как в день праздника жених убежал.

В Индии невеста, которую зовут Синди, должна была выйти замуж за Навина. Мужчина участвовал в подготовке к свадьбе, а также во всех нужных предпраздничных церемониях. Однако в день свадьбы жених убежал.

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Сообщалось, что у Навина была подруга, которая пообещала покончить жизнь самоубийством, если он женится на Синди.

После побега Навина невесте предложить выйти замуж за мужчину, который должен был быть гостем церемонии. Чандраппа работал в местной муниципальной корпорации. Он согласился жениться на Синди, поэтому празднование все же произошло.

Чандраппа и Синди / Фото Bangalore Mirror

Это не первый подобный случай в Индии. В 2015 году невеста также решила выйти замуж за гостя на свадьбе.

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Женщина рассердилась, что у жениха во время церемонии произошел эпилептический приступ. Мужчина скрывал от невесты свою болезнь, чем и разозлил девушку.