В Індії наречена, яку звати Сінді, мала вийти заміж за Навина. Чоловік брав участь у підготовці до весілля, а також в усіх потрібних передсвяткових церемоніях. Проте в день весілля наречений втік.

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Повідомлялося, що у Навина була подруга, яка пообіцяла покінчити життя самогубством, якщо він одружується з Сінді.

Після втечі Навина нареченій запропонувати вийти заміж за чоловіка, який мав бути гостем церемонії. Чандраппа працював у місцевій муніципальній корпорації. Він погодився одружитися з Сінді, тому святкування все ж відбулося.



Чандраппа і Сінді / Фото Bangalore Mirror

Це не перший схожий випадок в Індії. У 2015 році наречена також вирішила вийти заміж за гостя на весіллі.

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Жінка розсердилася, що у нареченого під час церемонії стався епілептичний напад. Чоловік приховував від нареченої свою хворобу, чим й розлютив дівчину.