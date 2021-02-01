Дети и подростки лучше формируют положительный образ своего тела, если регулярно завтракают с семьей. Соответствующее исследование провели психологи из университета Миссури, что в США.

Источник: Child develop

Вирджиния Рэмси Винтер, которая была одним из организаторов исследования, а также профессором университета Миссури, отметила, что формирование здоровых привычек в подростковом возрасте, может иметь долгосрочные последствия во взрослой жизни.

К теме Как завтрак может улучшить успеваемость ребенка в школе: интересное исследование ученых

Сейчас дети сильно подвержены влиянию социальных сетей и поп-культуры. Особенно это касается внешнего вида и типа тела. Именно поэтому здоровые пищевые привычки, которые производятся во время завтрака, и время, проведенное вместе с семьей, может положительно влиять на благосостояние.

Для таких выводов исследователи опросили 12 тысяч учеников в больше чем 300 школах. Кроме того, изучили данные, касающиеся привычек питания, например, регулярность завтрака и приема пищи вместе с семьей.



Завтрак с семьей / Фото Shine365

Исследователи обнаружили, что употребление завтрака вместе с родителями в течение недели повышает вероятность того, что у ребенка сформируется позитивный образ своего тела.

"Мы знаем, что поведение, которое формирует у ребенка здоровые привычки, имеет для него пользу в долгосрочной перспективе. Результаты нашего исследования показывают, что здоровые пищевые привычки, например, привычка завтракать или принимать пищу вместе с семьей – может быть связано с положительным образом тела", – отметила Вирджиния Рэмси Винтер.

Интересно Через какие запреты родителей у детей появляются комплексы: 6 вредных табу

Соавторами работы стали профессор университета Теннеси-Ноксвилл Обри Джонс и профессор университета Уошберн Элизабет О'Нил.