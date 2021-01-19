Ученики, которые редко завтракают в школьные дни, получают более низкие оценки, чем те, кто делает это регулярно. Соответствующее исследование провели ученые из Университета Лидса.

Это исследование продемонстрировало, что плохое питание связано с худшими результатами в школе. Об этом сообщила ведущая исследовательница доктор Кэти Адольф из Школы психологии Университета Лидса.

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Для получения результата опросили 294 ученика из школ и колледжей в Западном Йоркшире. Оказалось, что 29% редко или никогда не завтракали в школьные дни, в то время, как 18% ели завтрак иногда, а 53% часто.



Завтрак / Фото Pinterest

У детей, что пропускали завтрак, оценки были ниже, чем у тех, кто завтракал часто. Эти выводы оставались актуальными, даже когда учитывались побочные факторы – социально-экономический статус, этническая принадлежность, пол, возраст детей и индекс массы тела.

Исследователи из Лидса утверждают, что их выводы подтверждают призывы расширить программу ограниченного бесплатного школьного завтрака в Великобритании, чтобы включить в нее все государственные школы Англии.

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"В отчете представлены убедительные доказательства того, что здоровый завтрак улучшает успеваемость ребенка. Это подтверждает наши собственные выводы об улучшении концентрации ребенка в классе, готовности учиться, поведении и пунктуальности", – добавил руководитель Национальной программы школьных завтраков Никола Долтон.