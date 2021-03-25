Родителям нужно помнить, что ребенок это личность, а не игрушка или должник, который обязан что-то отдать. Есть вещи, которые малыш вовсе не обязан делать.

Не обязан соответствовать ожиданиям

Родители хотели вырастить математика, но ребенок увлекся живописью. Взрослым не стоит забывать, что у них растет отдельная личность со своими желаниями и способностями, поэтому стоит позволить ребенку быть тем, кем он хочет.

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Не обязан быть откровенным

Родители могут построить хорошие отношения со своим ребенком и его открытость может стать благодарностью за хорошее отношение. Однако все это должно быть по желанию ребенка. Родители не могут и не должны заставлять быть откровенным.



Разговор с родителями / Фото HuffPost

Не обязан слушать только из принципа, кто старше

Взрослые бывают разными. Родители сами должны быть заинтересованы в том, чтобы рассказать об этом ребенку, пока он не столкнулась с недобросовестными старшими людьми.

Не обязан отвечать требованиям

Есть какая-то девочка в классе, которая учится лучше вашей дочери? Любой может сделать колесо, а ваш ребенок не может? Ничего страшного в этом нет, не сейте ребенку комплексы. Он не должен быть такой, как все. В нем могут быть свои уникальные способности.



Свои уникальные способности / Фото Kidadl

Не обязан делиться, если не хочет

У ребенка должно быть желание поделиться игрушкой или сладостями с другими детьми или взрослыми. Если его пока нет, ничего страшного. Не заставляйте делиться, иначе у ребенка так и не сформируется желание делиться и помогать.

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Не обязан ломать свой характер

Ребенок уже имеет заложенный характер, который зависит от многих факторов. Родители могут сглаживать углы и пытаться воспитать у ребенка хорошие качества, но не должны ломать его характер. Воспалительные и эмоциональные останутся такими, это не значит, что они в чем-то хуже тех, кто тихий. И наоборот.