В повседневной жизни родители имеют слишком много дел и работы, которая может лишать общения с ребенком. Со временем это может привести к тому, что отношения станут более формальными, автоматическими, а эмоциональную связь будет потеряно. Чтобы этого избежать следует говорить с ребенком хотя бы на простые темы.

Как прошел твой день

Сначала ребенок может отвечать коротко. Например, ограничившись словами "хорошо" или "нормально". Родители могут своим примером помочь ребенку раскрыться, рассказав о своем дне: "А я сегодня делала... И представляешь, потом увидела...". После такого ребенок охотно будет делиться с мамой и папой своими впечатлениями.

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Что сегодня с тобой хорошего произошло

Даже если на улице целый день дождь, в школе поставили двойку, еще и стихотворение наизусть задали учить – нужно искать положительные моменты. Вкусный завтрак, хороший отклик учителя – даже такие моменты могут поддерживать хорошее настроение и подбадривать. Учите ребенка находить позитив даже в самый сложный день.



Разговоры с детьми / Фото Masonic Homes

Как дела у твоих друзей

Вопрос еще может иметь другие варианты, например, "Какие качества должны быть у хорошего друга?", "Какую самую приятную вещь он для тебя сделал?", "Кем из своих друзей ты гордишься больше всего?".

Кроме этого, можно спрашивать о ком-то одном или обо всех друзьях. Проявляя интерес к кругу общения ребенка, вы демонстрируете принятия его интересов и выбор. Для детей это очень важно.

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Нужна ли тебе моя помощь

Ребенку очень сложно просить о помощи, поэтому можете предложить помощь сами. Не бойтесь, что так вы не научите ребенка действовать и принимать решения самостоятельно. Чем больше вы будете помогать в незначительных повседневных делах, тем больше вероятность, что в случае серозной проблемы ребенок обратится к вам.