Мальчика Джорджа Джонсона, которому 6 лет, вовлекло в игровой мир "Sonic Forces". Он потратил на усовершенствование героя 16 тысяч долларов с кредитной карточки мамы.

Все начиналось с мелких покупок, а затем мальчик так увлекся, что это переросло в зависимость. Об этом Джессика Джонсон рассказала изданию New York Post.

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Женщина так была занята работой, что первое время не обращала внимание, сколько денег исчезает с карточки. Пока не стали пропадать крупные суммы.

У меня было ощущение, будто мой 6-летний сын употребляет кокаин и постоянно увеличивает дозу,

– прокомментировала Джессика Джонсон.

"Он не понимал, что деньги были настоящими. Да и как он мог? Он же всего лишь играет за персонажа, понимая, что весь мир в игре вымышленный. Конечно же, он мог подумать, что и деньги – также выдумка", – добавила Джессика.

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В будущем женщина планирует заставить сына отдать 16 тысяч долларов, которые он потратил на игру, когда он устроится на работу.