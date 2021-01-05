Хлопчика Джорджа Джонсона, якому 6 років, втягнуло в ігровий світ "Sonic Forces". Він витратив на вдосконалення героя 16 тисяч доларів з кредитної картки мами.

Усе починалося з дрібних покупок, а потім хлопчик захопився так, що це переросло в залежність. Про це Джессіка Джонсон розповіла виданню New York Post.

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Жінка так була зайнята роботою, що перший час не звертала увагу, скільки грошей зникає з картки. Поки не стали пропадати великі суми.

У мене було відчуття, ніби мій 6-річний син вживає кокаїн та постійно збільшує дозу,

– прокоментувала Джессіка Джонсон.

"Він не розумів, що гроші були справжніми. Та і як він міг? Він же всього лише грає за персонажа, розуміючи, що весь світ в грі вигаданий. Звичайно ж, він міг подумати, що і гроші – також вигадка", – додала Джессіка.

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В майбутньому жінка планує змусити сина віддати 16 тисяч доларів, які він витратив на гру, коли той влаштується на роботу.