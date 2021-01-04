Внук озвучив книгу, яку написав його дідусь перед смертю. Усе через те, що бабуся втратила зір й не може самостійно її прочитати.

Дідусь Кемерона Манварінга помер ще 12 років тому. Перед смертю він написав автобіографію на 400 сторінок про своє життя. Про це онук розповів у своїх соціальних мережах.

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На сторінках книги дідусь передав все своє життя аж до смерті, включаючи історію кохання. Проте бабуся, якій 93 роки, втратила зір та свою здатність читати, тому Кемерон вирішив записати для неї аудіокнигу.

Жінка не знала, який подарунок для неї підготували, Проте під час презентації, коли внук сказав "Розділ 4, Історія кохання", вона одразу зрозуміла, що це книга її чоловіка.

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Кемерона розповів, що також працював над тим, щоб розмістити її приватно на звуковому сайті. Це полегшило б завантаження та трансляцію іншим членам сім’ї.

Дивіться відео презентації аудіокниги бабусі: