Почему решил стать актером-аниматором?

Я занимаюсь детскими праздниками уже 15 лет. Начинал в далеком 2005 году, когда детская анимация была странность и мало кто о ней знал.

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Однако все понимали, что детям нужно делать какие-то праздники. Все понимали, что детей надо как-то поздравлять с днем рождения. Вот мы по чуть-чуть вводили культуру организации детских праздников с ведущими, так называемыми аниматорами.



Первые праздники / Скриншот с видео​

Раздражают ли вас иногда дети?

Ты когда приходишь на праздник, пытаешься стать с ребенком на один энергетический поток. Когда ты в одном потоке, ребенок не может тебя раздражать, потому что ты думаешь так, как он.

И ребенок, и ты заинтересованы в том, чтобы было весело, чтобы было интересно, чтобы было драйвово и главное, чтобы это запомнилось.

Как вы придумываете программу на праздник?

Есть тренды ютуба и детские каналы. Ты анализируешь сетку вещания детских каналов, понимаешь, что дети смотрят. Очень много обращаем внимание, какая рекламная продукция, с какими мультфильмами продается.

Очень важно, что смотрят дети. Ты берешь это за тематику, а затем анализируя, просматривая все мультфильмы, все серии, уже понимаешь, какая главная линия. Тогда, отталкиваясь от этого, выстраиваешь программу. Это должно быть продолжение мультфильма, но вживую, на площадке, во время дня рождения ребенка.



Персонаж на детском празднике / Скриншот с видео​

Очень много игр придумывается по ходу, когда ты входишь в этот энергетический поток. Понимая как они строятся, понимая психологию детей, ты можешь придумать игры уже по ходу дела.

Пытались ли дети заглянуть кто на самом деле под костюмом?

Я, к сожалению, в этом году не попал на день рождения своего сына, но пришел аниматор Буба. Как рассказала мама, сын постоянно заглядывал под костюм и говорил: "Там мой папа".

Конечно, детям очень интересно посмотреть, кто под костюмом. Детям очень интересно, как артиста зовут в жизни. Если это уже взрослый ребенок, например 7 – 9 лет, когда он уже понимает, что там действительно актер.

Есть ли в организации праздников какие-то табу?

• Нельзя ребенка толкать в торт. Во-первых, ребенку может быть неприятно. Во-вторых, это может быть опасно.

• Очень часто артисты просят: "Ну откуси кусочек тортика". Зачем это делать? Тортик надо порезать и съесть свой кусочек.

• Праздник для детей – это праздник. Не трогайте ребенка, если не хочет развлекаться, не надо заставлять. Или если плохо себя ведет, не надо наказывать. Если профессиональный артист на площадке, то он сделает все, чтобы ребенок разыгрался, а если начал капризничать, то сделает так, чтобы перестал.

• Желательно, чтобы родители вообще не входили в процесс проведения праздника. Когда они начинают что-то, по их мнению, дополнять, они же не в энергетическом потоке, они могут мешать.



Детский праздник / Скриншот с видео​

Случались ли курьезные истории?

Я написал себе на руке, чтобы не забыть, имя именинника. Однако затем, когда начался следующий праздник, на моей руке все еще было предварительное имя. Но как-то я выкрутился.

Было, что дети били, ведь они заигрываются. Однако нужно уметь выйти из ситуации.

Бывает ли плохое настроение у актера-аниматора?

У актера может быть. Но возвращаемся к вопросу перевоплощения. Ты надеваешь костюм и ты уже не актер, ты персонаж. Если аниматор не перевоплощается из актера в персонажа – это профнепригодность.

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Усталый, до этого отработал праздник или не отработал – ты должен одеть костюм и стать свеженьким, активным, веселым персонажем, который пришел с одной целью – сделать именинника и его друзей счастливее.