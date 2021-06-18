Говорить мальчикам, что мужчины не плачут
Люди считают, что такая установка поможет вырастить сильного мужчины. Однако это не так.
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Многие не замечают, что это не формирование мужского характера, а отказ от эмоций, что, наоборот, делает личность уязвимой. Человек считается сильным, когда может проявлять все свои эмоции, показывать себя настоящего.
Если мальчик в детстве плачет, то это дает ему возможность закаляться, как сталь, и быть в будущем сильным. Если нет, то эта слабость может "вылезти" в возрасте 40 – 50 лет.
Делить игрушки на девчачьи и мальчишечьи
В современном мире, например, парикмахером может работать и мужчина, и женщина. Шить платья может мужчина, а работать в полиции – женщина. А такое разделение игрушек в детстве – навязывание своего видения.
Это своего рода манипуляция, которая приводит к тому, что ребенок потом не может сделать самостоятельный выбор. Главный боль в том, что он не счастлив и не способен на 100% реализовать свой потенциал,
– пояснила Наталья Ежова.
Игрушки для детей / Фото Parents
Воспитывать девочек как домохозяек, а мальчикам говорить, что домашние обязанности – не их дело
По словам Натальи Ежовой, приказной тон в воспитании детей ни к чему хорошему не приводит. Важно давать детям экспериментировать. Если убивать интерес к домашним делам или быта сразу, то потом человек уже просто не сможет этим заниматься. И вообще не сможет экспериментировать во всех делах. Жизнь становится неинтересной, не хватает энергии на любую деятельность.
Домашние обязанности детей / Фото Girneli Gazetesi
Запрещать мальчикам примерить мамины платья или туфли
В любом случае у мальчика или девочки является процесс самоидентификации: они замечают, отличающиеся друг от друга. Девочка, конечно же, самоидентифицируется с мамой, но также может попробовать себя и в роли мальчика.
Мальчик понимает, что есть ролевая модель – отец, поэтому повторяет все за ним. Но ему все равно интересно понять, как это – побыть в платье. Это нужно даже для того, чтобы он осознал: ходить на каблуках больно, а в платье – неудобно.
Прививать навыки ухода за собой и соблюдения личной гигиены только девочкам
"Чистоплотность и тщательный уход за собой – важный аспект и для мужчин, и для женщин. Это все наше здоровье. Например, стереотип, что мужские руки должны быть сильными, но неважно, как они выглядят, — это устаревшее суждения", — отметила Наталья Ежова.
Тщательный уход за собой / Фото Belux Care
Заставлять мальчиков заниматься только спортом
Важно определять и развивать сильные стороны человека, хоть какого бы пола он был. Может родиться мальчик, у которого есть дар к игре на скрипке или девочка, которая склонна к занятию борьбой. Важно не то, что хочется развить родителям, а то, что у ребенка проявляется и развивается самостоятельно.
Не проявлять много нежности к мальчику
Когда мы касаемся ребенка, то в нем закладывается чувство безопасности. Если мама не берет малыша на руки, не гладит его, не целует, то нет базового доверия к миру. Это касается всех.
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Если этого нет, то мальчик может быть агрессивным и чувствовать опасность. Хуже даже не то, что он не насытился нежностью, а то, что не сможет сам ее проявлять.