Чтобы найти правильный ответ, дети задействуют оба полушария: мыслят аналитически и творчески одновременно. Мы собрали для вас 100 интересных загадок, с помощью которых вы проведете время с детьми не только с пользой, но и весело.

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Загадки для самых маленьких

Загадки с ответами для малышей до 3-х лет научат их думать. Они должны быть понятными и простыми, чтобы ребенку по силам было ответить. Иначе он просто утратит интерес к загадкам. Обязательно они должны быть из тех областей знаний, которые малыш усвоил (например, окружающие его предметы, животные, мебель). Вот небольшая подборка таких загадок:

Всегда находится во рту, а проглотить нельзя. (Язык) Цветет на лице и растет от радости. (Улыбка) По пять сыновей у 2-х матерей, а имя одно всем. (Пальцы) Без него не сказать ничего. (Язык) Их не сажают и не сеют – они вырастают сами. (Волосы) Кто друг друга догоняет, но обогнать не могут. (Ноги) Что всего нужнее за обедом. (Рот) Когда касается одна другой, то получается хлопок. (Ладонь) Чтоб крутиться веселей, нажимай ее быстрей. (Юла) Если тянешь за веревку, ловко едет на колесах. (Машинка) Первая твоя игрушка называется... (Погремушка) Губки розовые, глазки голубые, а кудри золотые. (Кукла) Самый надежный, заботливый и сильный. (Папа) Всегда придет на помощь, самая родная и любимая. (Мама)

Загадки для детей 3 – 5 лет

Что с пола не поднимешь за хвост? (Клубок ниток) Кто в мышеловке получит бесплатный сыр? (2-я мышь) Четыре ушка, два брюшка. (Подушка) Под одной шляпой четыре братца. (Стол) Осенью холодной по лесу бродит хмурый и голодный. (Волк) Кто возит на себе свой дом? (Улитка или черепаха) Во дворе желтые одуванчики клюют зернышки. (Цыплята) По свечке бегают белые овечки. (Верба) Ее не пугают, а она дрожит. (Осина) Кто приходит без кисти и без красок перекрашивать листья на деревьях? (Осень) Кто отворяет ворота без ног и рук? (Ветер) Имея полный рот зубов, поесть не берет (Расческа) В углу стою в ясный день, гулять хожу в ненастный день (Зонтик) Идут, идут, но с места не сходят. (Часы) Соленые в банке, а зеленые на грядке. (Огурцы) Зайчик вышел погулять, а лап у зайца ровно... (Четыре, а не пять) Посмотри на птичку ты, ног у птички ровно... (Две, а не три) У Оксанки и Иринки трехколесные есть… (велосипеды, а не санки) Темная и черная она на юге, а белой бывает на севере. (Ночь) Черной кошке пробраться в дом лучше всего... (Когда дверь открыта, а не ночью) Под каким кустом сидит зайка во время дождя? (Под мокрым)

Загадки для детей 6 – 8 лет

Выглядит как жираф, а размером меньше. (Детеныш жирафа) Каких нет в речке камней? (Сухих) Как тигра в клетку поймать? (Все тигры полосатые, в клетку их не бывает) Почему синичка может съесть горсточку зерна, а лошадь не может? (Лошадь она не съест, так как ей столько не надо) Кто заставляет все время зайца подождать? (Волк из "Ну, погоди!") Что нельзя съесть, но можно приготовить? (Домашнее задание) В комнате выключен свет, как в ней отыскать черную кошку? (Включить свет) Какого цвета станет зеленый спасательный круг, если его бросить в Черное море? (Мокрым) Термометр показывает плюс 20 градусов. А два таких термометра сколько покажут? (+20 градусов) Меня зовут Сережа. У моей сестры один только брат. Как зовут брата моей сестры? (Сережа) В парке 9 скамеек. Пять покрасили. Сколько стало в парке скамеек? (9) Размешивать чай лучше какой рукой? (Размешивать лучше ложечкой) У каждой из трех сестер было по брату. Сколько всего было братьев? (Один) Вы опередили конькобежца, который был на второй позиции. На каком месте теперь вы? (Обогнав конькобежца, вы заняли его место, т. е. второе) Какое колесо не будет крутиться при левом развороте? (Запасное колесо) На что больше всего будет похожа половина мандарина? (На вторую половину мандарина) Если в час ночи идет снег, можно ли ожидать через 24 часа солнечной погоды? (Нет, так как через 24 часа будет опять ночь) По чему летают птицы? (По воздуху) Шла бабка в город, встретились ей два старика, у каждого из которых было по одному мешку. В каждом мешке было по щенку. Сколько всего шло в город? (Только бабка, так как старики шли ей навстречу, т. е. из города) На новой вешалке висят только куртки, на старой – головные уборы. На какой вешалке висят кроссовки? (Ни на какой) Наташа – внучка Светы. Света – соседка Ани. Кем приходится Света Наташе? (Бабушкой) Что находится у зайца сзади, а у цапли спереди? (Буква Ц) На какой вопрос никогда никто не ответит "да" (Ты спишь?) В 10-этажном доме есть лифт. Всего на первом этаже живет 3 человека. От этажа к этажу количество жильцов увеличивается втрое. Какую кнопку в лифте нажимают чаще всего? (1) У Юлиной мамы 5 дочерей: Маша, Катя, Нина, Аня. Как зовут пятую дочку? (Юля) Что не тонет в воде и не горит в огне? (Лед) Что тяжелее – 1 кг железа или 1 кг ваты? (Они одинаковы по весу) Какой из месяцев короче всех? (Май, так как состоит из 3 букв) Летела стая уток: три в ряд, две впереди, одна посередине, две позади. Сколько всего уток летело? (Три) Не опуская вниз, как можно склонять голову? (По падежам) Кто сможет удержать слона? (Шахматист) Из какого крана нельзя налить воду? (Из строительного) Если три кошки ловят трех мышей за 3 минуты, то за сколько минут одна кошка поймает мышь? (3 минуты) Собака привязана к пятиметровой веревке, а пробежала 100 метров. Как ей это удалось? (Веревка к чему не была привязана) На дереве сидит 5 птиц. Охотник подстрелил одну из них. Сколько на дереве осталось птиц? (Ни одной, так как остальные просто улетели)

Загадки для детей 9 – 10 лет

У двух трактористов был брат Гена, но у Гены нет братьев. Как это возможно? (Трактористы были женщинами) Когда мы говорим "10", а смотрим на цифру "2"? (Тогда, когда смотрим на стрелки часов) Когда сутки короче: летом или зимой? (Одинаково) Тройка лошадей пробежала 10 километров. А сколько километров пробежала одна лошадь? (10 километров) Сколько животных было в ковчеге Моисея? (Ни одного, так как ковчег был у Ноя) К реке подошли два человека. На берегу находится лодка, которая выдержит только одного. Однако оба человека смогли добраться на противоположный берег. Как они переправились? (Они находились на разных берегах) Вареным выбрасывают, а сырым не едят. Что это такое? (Лавровый лист) В каком случае руки могут быть тремя местоимениями? (Когда вы-мы-ты) Питер родился 22 февраля. До 25 лет свой день рождения он отмечал зимой, а затем – летом. Как это возможно? (Он переехал жить в южное полушарие) Возможно ли поставить веревку вертикально? (Да, если ее намочить и заморозить) Когда часы бьют 14 раз, что это за время? (Нужно чинить часы, так как максимально они могут бить 12 раз) Почему зимой птицы летят на юг? (Они не могут пойти туда пешком) У 32 воинов один командир (Зубы и язык) Почему ложится корова? (Потому, что садиться не умеет) От чего плавает гусь? (От берега) Кто говорит на всех языках? (Эхо) Где находятся леса без деревьев, океаны без воды, города без домов (На карте) На голое тело, какое украшение не оденешь? (Брошь) У медведя – ни одной, у человека – одна, а у сороки – 2. (Буква "О") Кто сидя ходит? (Шахматист) Что у слона длиннее хобота? (Сопли) Что будет с желтым платком, если его положить на 10 минут в воду? (Он намокнет) Если искупать гнедого коня, каким он станет? (Мокрым) Край света, где находится? (Там, где тень начинается) Почему лает собака? (Потому, что говорить не умеет) Что находится между окном и дверью? (Буква "И") Сколько минут варится крутое яйцо – три, семь или десять? (Нисколько, так как оно уже сварено) Под каким кустом во время дождя прячется заяц? (Под сухим) Летело 5 страусов. Одного убил охотник. Сколько страусов продолжало лететь? (Ни одного, так как страусы не умеют летать) По чему человек ходит? (По земле)

Перед вами лишь небольшая подборка загадок для детей разного возраста. Это интересный способ не только весело провести время, но и научить ребенка логически мыслить.