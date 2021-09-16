Щоб знайти правильну відповідь, діти залучають обидві півкулі: мислять аналітично і творчо одночасно. Ми зібрали для вас 100 цікавих загадок, за допомогою яких ви проведете час із дітьми не тільки з користю, але й весело.
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Загадки для найменших
Загадки з відповідями для малюків до 3-х років навчать їх думати. Вони повинні бути зрозумілими та простими, щоб дитині під силу було відповісти. Інакше вона просто втратить інтерес до загадок. Обов'язково загадки повинні бути з тих галузей знань, які малюк засвоїв (наприклад, навколишні предмети, тварини, меблі). Ось невелика добірка таких загадок:
- Завжди знаходиться у роті, а проковтнути не можна. (Язик)
- Цвіте на обличчі та зростає від радості. (Посмішка)
- П'ять синів у 2-х матерів, а ім'я одне всім. (Пальці)
- Без нього не сказати нічого. (Язик)
- Це не саджають і не сіють – воно виростає самостійно. (Волосся)
- Один одного наздоганяє, але обігнати не може. (Ноги)
- Що найпотрібніше за обідом? (Рот)
- Коли торкаються один одного, то виходять оплески. (Долоня)
- Щоб крутитися веселіше, натискай її швидше. (Дзиґа)
- Якщо тягнеш за мотузку, спритно їде на колесах. (Машинка)
- Перша твоя іграшка називається ... (Брязкальце)
- Губки рожеві, очі блакитні, а кучері золоті. (Лялька)
- Найнадійніший, турботливий і сильний. (Тато)
- Завжди прийде на допомогу, найрідніша і найніжніша. (Мама)
Загадки для дітей 3 – 5 років
- Що з підлоги не піднімеш за хвіст? (Клубок ниток)
- Хто в мишоловці отримає безкоштовний сир? (Друга миша)
- Чотири вушка, два черевця. (Подушка)
- Під одним капелюхом чотири братики. (Стіл)
- Восени холодної в лісі бродить похмурий і голодний. (Вовк)
- Хто возить на собі свій будинок? (Равлик або черепаха)
- У дворі жовті кульбабки клюють зернятка. (Курчата)
- За свічкою бігають білі овечки. (Верба)
- Її не лякають, а вона тремтить. (Осика)
- Хто приходить без кисті та без фарб перефарбовувати листя на деревах? (Осінь)
- Хто відчиняє ворота без ніг і рук? (Вітер)
- Маючи повний рот зубів, поїсти не бере. (Гребінець)
- У кутку стою в ясний день, гуляти ходжу в непогожий день. (Парасолька)
- Ходить, ходить, але з місця не сходить. (Годинник)
- Солоні в банці, а зелені на грядці. (Огірки)
- Зайчик вийшов погуляти, а лап у зайця рівно... (Чотири, а не п'ять)
- Подивися на пташку ти, ніг у пташки рівно ... (Дві, а не три)
- У Оксанки та Іринки триколісні є ... (велосипеди, а не санки)
- Темна і чорна вона на півдні, а білою буває на півночі. (Ніч)
- Чорній кішці пробратися в будинок найкраще ... (Коли двері відкриті, а не вночі)
- Під яким кущем сидить заєць під час дощу? (Під мокрим)
Загадки для дітей 6 – 8 років
- Виглядає як жираф, а розміром менший. (Дитинча жирафа)
- Якого немає в річці каміння? (Сухого)
- Як тигра в клітинку зловити? (Всі тигри смугасті, в клітинку їх не буває)
- Чому синичка може з'їсти жменьку зерна, а коня не може? (Коня вона не з'їсть, бо їй стільки не треба)
- Хто змушує весь час зайця почекати? (Вовк із "Ну, постривай!")
- Що не можна з'їсти, але можна приготувати? (Домашнє завдання)
- У кімнаті вимкнене світло, як в ній відшукати чорну кішку? (Включити світло)
- Якого кольору стане зелене рятувальне коло, якщо його кинути в Чорне море? (Мокрим)
- Термометр показує +20 градусів. А два таких термометри скільки покажуть? (+20 градусів)
- Мене звуть Сергій. Моя сестра має одного тільки брата. Як звуть брата моєї сестри? (Сергій)
- У парку 9 лавок. П'ять пофарбували. Скільки стало в парку лавок? (9)
- Розмішувати чай краще якою рукою? (Розмішувати краще ложечкою)
- У кожної з трьох сестер було по братові. Скільки всього було братів? (Один)
- Ви випередили ковзаняра, який був на другій позиції. На якому місці тепер ви? (Обігнавши ковзаняра, ви зайняли його місце, тобто – друге)
- Яке колесо не буде крутитися під час лівого розвороту? (Запасне колесо)
- На що найбільше буде схожа половина мандарину? (На другу половину мандарину)
- Якщо о першій годині ночі йде сніг, чи можна очікувати через 24 години сонячної погоди? (Ні, тому що через 24 години буде знову ніч)
- По чому літають птахи? (По повітрю)
- Йшла бабуся у місто, зустрілися їй два дідуся, у кожного з яких було по одному мішку. В кожному мішку було по цуценяті. Скільки всього йшло в місто? (Тільки бабця, бо дідусі йшли їй назустріч, тобто з міста)
- На новій вішалці висять тільки куртки, на старій – головні убори. На який вішалці висять кросівки? (Ні на який)
- Наталя – внучка Світлани. Світлана – сусідка Ані. Ким доводиться Світлана Наталі? (Бабусею)
- Що знаходиться у зайця ззаду, а у чаплі попереду? (Літера "Ц")
- На яке питання ніколи ніхто не відповість "так"? (Ти спиш?)
- У 10-поверховому будинку є ліфт. Всього на першому поверсі живе 3 людини. Від поверху до поверху кількість мешканців збільшується втричі. Яку кнопку в ліфті натискають найчастіше? (1)
- У Юліної мами 5 дочок: Маша, Катя, Ніна, Аня. Як звуть п'яту дочку? (Юля)
- Що не тоне у воді та не горить у вогні? (Лід)
- Що важче – 1 кг заліза або 1 кг вати? (Вони однакові за вагою)
- Який із місяців коротший за інші? (Лютий)
- Летіла зграя качок: три в ряд, дві попереду, одна посередині, дві позаду. Скільки всього качок летіло? (Три)
- Хто зможе втримати слона? (Шахіст)
- З якого крану не можна налити воду? (З будівельного)
- Якщо три кішки ловлять трьох мишей за 3 хвилини, то за скільки хвилин одна кішка зловить мишу? (3 хвилини)
- Собака прив'язана до п'ятиметрової мотузки, а пробігла 100 метрів. Як їй це вдалося? (Мотузка ні до чого не була прив'язана)
- На дереві сидить 5 птахів. Мисливець підстрелив одну з них. Скільки на дереві залишилося птахів? (Жодної, бо інші просто полетіли)
Загадки для дітей 9 – 10 років
- У двох трактористів був брат Гена, але у Гени немає братів. Як це можливо? (Трактористи були жінками)
- Коли ми говоримо "10", а дивимося на цифру "2"? (Тоді, коли дивимося на стрілки годинника)
- Коли доба коротша: влітку або взимку? (Однаково)
- Троє коней пробігло 10 кілометрів. А скільки кілометрів пробіг один кінь? (10 кілометрів)
- Скільки тварин було в ковчегу Мойсея? (Жодного, бо ковчег був у Ноя)
- До річки підішло двоє людей. На березі знаходиться човен, який витримає тільки одного. Однак обидві людини змогли дістатися на протилежний берег. Як вони переправилися? (Вони знаходилися на різних берегах)
- Вареним викидають, а сирим не їдять. Що це таке? (Лавровий лист)
- В якому випадку руки можуть бути трьома займенниками? (Коли їх ви-ми-ти)
- Пітер народився 22 лютого. До 25 років свій день народження він відзначав взимку, а потім – влітку. Як це можливо? (Він переїхав жити в південну півкулю)
- Чи можливо поставити мотузку вертикально? (Так, якщо її намочити та заморозити)
- Коли годинник б'є 14 разів, що це за час? (Потрібно ремонтувати годинник, бо максимально він може бити 12 разів)
- Чому взимку птахи летять на південь? (Вони не можуть піти туди пішки)
- У 32 воїнів один командир (Зуби та язик)
- Чому лягає корова? (Тому, що сідати не вміє)
- Від чого плаває гусак? (Від берега)
- Хто говорить на всіх мовах? (Ехо)
- Де знаходяться ліси без дерев, океани без води, міста без будинків (На карті)
- На голе тіло, яку прикрасу не одягнеш? (Брошка)
- У ведмедя – жодної, у людини – одна, а у сороки – 2. (Літера "О")
- Хто сидячи ходить? (Шахіст)
- Що у слона довше за хобот? (Соплі)
- Що буде з жовтою хусткою, якщо її покласти на 10 хвилин у воду? (Вона намокне)
- Якщо викупати гнідого коня, яким він стане? (Мокрим)
- Край світу де знаходиться? (Там, де тінь починається)
- Чому гавкає собака? (Тому, що говорити не вміє)
- Що знаходиться між вікном і дверима? (Літера "І")
- Скільки хвилин вариться круте яйце – три, сім або десять? (Ніскільки, бо воно вже зварене)
- Під яким кущем під час дощу ховається заєць? (Під мокрим)
- Летіло 5 страусів. Одного вбив мисливець. Скільки страусів продовжувало летіти? (Жодного, бо страуси не вміють літати)
- По чому людина ходить? (По землі)
Перед вами лише невелика добірка загадок для дітей різного віку. Це цікавий спосіб не тільки весело провести час, а й навчити дитину логічно мислити.