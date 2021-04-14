Задержка речевого развития у ребенка: в какие мифы надо перестать верить
Если в возрасте 18 – 30 месяцев запас слов ребенка очень мал, то можно говорить о задержке речевого развития. При этом дети имеют достаточно навыков, но не могут выражать мысли в устной форме. Какие есть мифы вокруг представлений о задержке речевого развития у ребенка – читайте в материале.
Источник:Child Develop
Миф 1: Мальчики склонны к задержке речевого развития
На самом деле мальчики склонны произносить свои первые слова позже, чем девочки. Однако этот срок составляет только несколько месяцев.
К теме Дети-билингвы: какие преимущества взросления в двуязычной семье
Важно, чтобы родители обращали внимание и принимали меры, если их ребенок любого пола испытывает задержку в речевом развитии.
Миф 2: Стоит лишь немного подождать
Часто можно услышать: "Не волнуйся, сын моего соседа не разговаривал до 3 лет" или "Эйнштейн не разговаривал, пока ему не исполнилось 4 года". Этот миф заставляет многих семей откладывать необходимую терапию из-за уверенности в том, что дети перерастут эту проблему.
Развитие ребенка / Фото MomJunction
Согласно статистике, 50% – 60% детей, которые испытывали трудности в речевом развитии, как правило, самостоятельно смогли справиться с этой проблемой, а остальные 40% – 50% детей не смогли преодолеть это сами.
Дети, которые справляются своими силами, могут демонстрировать всплески негативных эмоций и фрустрацию до тех пор, пока не овладеют речью. А их родители часто испытывают невероятное огорчение из-за того, что не могут понять, что их дети пытаются им сказать. Чем раньше взрослые обратятся за квалифицированной помощью, тем лучше.
Миф 3: Изучение 2 языков приводит к задержке речевого развития
Дети, которые живут в двуязычной семье, проходят через те же этапы развития, что и ребенок, который изучает один язык. Как правило, они достигают того же уровня владение каждом языке одновременно, что и дети, которые изучают один язык.
Дети в двуязычных семьях / Фото The Accidental Wallflower
Дети, которые изучают два языка, могут иметь меньший словарный запас каждого из языков, однако общий объем словарного запаса двух языков вместе взятых должен быть таким же, как и у детей, изучающих только один.
Важно Какие поступки родителей травмируют психику ребенка: ошибочные действия в воспитании
Миф 4: Старшие братья или сестры говорят за младших детей, что препятствует развитию речи
Согласно исследованиям, речь первенца и последующих детей развивается аналогично. Таким образом, если старшие прерывают или говорят за младших, это не имеет негативного влияния на развитие речи маленьких членов семьи.
Поделиться новостью