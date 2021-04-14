Если в возрасте 18 – 30 месяцев запас слов ребенка очень мал, то можно говорить о задержке речевого развития. При этом дети имеют достаточно навыков, но не могут выражать мысли в устной форме. Какие есть мифы вокруг представлений о задержке речевого развития у ребенка – читайте в материале.

Миф 1: Мальчики склонны к задержке речевого развития

На самом деле мальчики склонны произносить свои первые слова позже, чем девочки. Однако этот срок составляет только несколько месяцев.

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Важно, чтобы родители обращали внимание и принимали меры, если их ребенок любого пола испытывает задержку в речевом развитии.

Миф 2: Стоит лишь немного подождать

Часто можно услышать: "Не волнуйся, сын моего соседа не разговаривал до 3 лет" или "Эйнштейн не разговаривал, пока ему не исполнилось 4 года". Этот миф заставляет многих семей откладывать необходимую терапию из-за уверенности в том, что дети перерастут эту проблему.



Развитие ребенка / Фото MomJunction​

Согласно статистике, 50% – 60% детей, которые испытывали трудности в речевом развитии, как правило, самостоятельно смогли справиться с этой проблемой, а остальные 40% – 50% детей не смогли преодолеть это сами.

Дети, которые справляются своими силами, могут демонстрировать всплески негативных эмоций и фрустрацию до тех пор, пока не овладеют речью. А их родители часто испытывают невероятное огорчение из-за того, что не могут понять, что их дети пытаются им сказать. Чем раньше взрослые обратятся за квалифицированной помощью, тем лучше.

Миф 3: Изучение 2 языков приводит к задержке речевого развития

Дети, которые живут в двуязычной семье, проходят через те же этапы развития, что и ребенок, который изучает один язык. Как правило, они достигают того же уровня владение каждом языке одновременно, что и дети, которые изучают один язык.



Дети в двуязычных семьях / Фото The Accidental Wallflower​

Дети, которые изучают два языка, могут иметь меньший словарный запас каждого из языков, однако общий объем словарного запаса двух языков вместе взятых должен быть таким же, как и у детей, изучающих только один.

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Миф 4: Старшие братья или сестры говорят за младших детей, что препятствует развитию речи

Согласно исследованиям, речь первенца и последующих детей развивается аналогично. Таким образом, если старшие прерывают или говорят за младших, это не имеет негативного влияния на развитие речи маленьких членов семьи.