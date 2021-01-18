Преимущественно дети не хотят просыпаться рано и собираться в садик. Это превращается в истерику малышей и опоздания родителей на работу. Однако есть несколько советов, которые сделают сбор в садик радостным.

Здоровый сон

Чтобы ребенок просыпался в хорошем настроении, его кровать должна быть удобной, матрас – ортопедическим, а комната обязательно проветрена перед сном. Об этом сообщили в издании Мой ребенок.

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Кроме этого, важно соблюдать режим дня и просыпаться примерно в одно и то же время как в будни, так и в выходные. Отклонение не должно превышать 1 часа.

Обеспечьте ребенку здоровье

Весной и летом давайте ребенку витамины, а также свежие овощи и фрукты в течение дня. Гораздо полезнее давать ребенку свежевыжатые соки, варить компоты, а не покупные лимонады. Также можно ввести в привычку делать с ребенком утром небольшую зарядку.



Здоровый детский сон / Фото FirstCry Parenting

Приучайте ребенка к самостоятельности

Родители могут гораздо быстрее надеть на малыша колготы и застегнуть куртку, чем сам ребенок. Однако лучше, если он с раннего возраста будет учиться делать это самостоятельно. Это не только облегчит ребенку жизнь в детском саду, но и будет правильной инвестицией в его развитие.

Будьте в хорошем настроении

Взрослые должны помнить, что их настроение влияет на ребенка. С утра они должны быть спокойными, добрыми и настроенными позитивно. Если вдруг чем-то недовольны или есть желание серьезно поговорить с крохой, лучше оставить такой диалог на вечер.



Будьте в хорошем настроении / Фото NewsThump

Разговаривайте с ребенком по дороге в садик

Утренние разговоры могут положительно повлиять на настроение ребенка. Обсудите с малышом новый мультфильм, его любимых героев, рассказывайте смешные истории или учите стихи. Сделайте все, чтобы ребенок с восторгом ждала минуты, когда выйдет с вами из дома.

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Не кричите на ребенка

Если вы очень опаздываете, у вас нет времени успокаивать ребенка, он капризничает, – ни в коем случае срывайтесь и не кричите.