Часто родители только в возрасте 3 лет начинают заниматься воспитанием ребенка. Ибуки Масару считает, что это слишком поздно.
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• Не бойтесь общаться с ребенком речью взрослого
С ребенком нужно разговаривать еще с пеленок и не ограничиваться только возгласами "агу".
Говорите с ребенком / Фото Mom.com
По мнению Ибука Масару, общаться с младенцем нужно каждый день, как со взрослым, – это может дать неожиданный результат. Он предложил обсуждать различные темы: спорт, кулинарию, путешествия, автомобили, все что интересует родителей и ребенка.
Также Масару рассказал историю о мальчике, который в 3 года знал все модели машин и умел различать их по форме.
Японские психологи утверждают, что взрослые критерии сложности информации для развития ребенка не важны, так как новорожденный младенец готово воспринимать любую информацию.
• Развивайте воображение
Все дети любят фантазировать и наделять обычные предметы чрезвычайными качествами. Стоит позволить детям жить в своем воображаемом мире, не вмешиваться с комментариями, что так не бывает.
• Важное эмоциональное развитие
Дети также выражают эмоции, как и все взрослые. Они могут быть не только положительными, но и такими, которые могут не нравиться: раздражительность, злость, возмущение. К этому нужно относиться спокойно и не игнорировать ребенка.
Например, можно чаще брать его на руки, ведь тактильный контакт очень важен в раннем развитии. Хвалить за достижения, поощрять интерес ребенка. А также расширять круг общения, чтобы малыш мог познавать эмоциональный мир других людей.
• Меньше игрушек
Чем меньше у ребенка игрушек, тем лучше. Ибука считает, что ребенку достаточно 1 – 2 игрушки, которые можно менять каждый день. Такое ограничение поощряет ребенка включить воображение и концентрировать внимание на чем-то одном
Меньше игрушек / Фото The Pragmatic Parent
• Творчество
"Как можно раньше дайте ребенку карандаш и чистый лист. Пусть он нарисует несколько кривых линий, и скорее всего потом порвет бумагу. Вам это каракули, а для ребенка возможность самовыразиться и творить", – сообщил Ибука.
Терпение, самоорганизация, чувство прекрасного, хороший вкус и развитие лидерских качеств – все это дает творчество.
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Родители могут рисовать с ребенком, слушать разную музыку, читать поэзию, просматривать каталоги живописи, фотографий. Все это воспитывает гармоничную личность.