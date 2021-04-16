Часто родители только в возрасте 3 лет начинают заниматься воспитанием ребенка. Ибуки Масару считает, что это слишком поздно.

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• Не бойтесь общаться с ребенком речью взрослого

С ребенком нужно разговаривать еще с пеленок и не ограничиваться только возгласами "агу".

Говорите с ребенком / Фото Mom.com

По мнению Ибука Масару, общаться с младенцем нужно каждый день, как со взрослым, – это может дать неожиданный результат. Он предложил обсуждать различные темы: спорт, кулинарию, путешествия, автомобили, все что интересует родителей и ребенка.

Также Масару рассказал историю о мальчике, который в 3 года знал все модели машин и умел различать их по форме.

Японские психологи утверждают, что взрослые критерии сложности информации для развития ребенка не важны, так как новорожденный младенец готово воспринимать любую информацию.

• Развивайте воображение

Все дети любят фантазировать и наделять обычные предметы чрезвычайными качествами. Стоит позволить детям жить в своем воображаемом мире, не вмешиваться с комментариями, что так не бывает.

• Важное эмоциональное развитие

Дети также выражают эмоции, как и все взрослые. Они могут быть не только положительными, но и такими, которые могут не нравиться: раздражительность, злость, возмущение. К этому нужно относиться спокойно и не игнорировать ребенка.

Например, можно чаще брать его на руки, ведь тактильный контакт очень важен в раннем развитии. Хвалить за достижения, поощрять интерес ребенка. А также расширять круг общения, чтобы малыш мог познавать эмоциональный мир других людей.

• Меньше игрушек

Чем меньше у ребенка игрушек, тем лучше. Ибука считает, что ребенку достаточно 1 – 2 игрушки, которые можно менять каждый день. Такое ограничение поощряет ребенка включить воображение и концентрировать внимание на чем-то одном



Меньше игрушек / Фото The Pragmatic Parent

• Творчество

"Как можно раньше дайте ребенку карандаш и чистый лист. Пусть он нарисует несколько кривых линий, и скорее всего потом порвет бумагу. Вам это каракули, а для ребенка возможность самовыразиться и творить", – сообщил Ибука.

Терпение, самоорганизация, чувство прекрасного, хороший вкус и развитие лидерских качеств – все это дает творчество.

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Родители могут рисовать с ребенком, слушать разную музыку, читать поэзию, просматривать каталоги живописи, фотографий. Все это воспитывает гармоничную личность.