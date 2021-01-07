Бруклин Бонд Хилл, которому 5 лет, заработал 25 тысяч долларов необычным методом. Мальчик провел трансляцию своего 20-минутного погружения в транс и таким образом получил деньги.

Бонд медитирует еще с маленького возраста в кругу семьи. Обычно они это делают по 5 минут, однако на этот раз мальчик решил, что сможет просидеть целых 20 минут. Об этом сообщили в издании Daily Mail.

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Мальчик поставил себе цель собрать 2 тысячи долларов и купить на них игрушки бездомным детям. К концу первого дня люди поддержали Бонда на сумму в размере 4 тысяч долларов, что превысило начальную цель ребенка. Сейчас мальчик собрал более 28 тысяч долларов.

Медитация меня расслабляет. Я немного нервничал, что не смогу продержаться 20 минут. Я так хочу, чтобы у детей были игрушки, вот почему я должен постараться,

– рассказал Бонд.



Мальчик с родителями / Фото Daily Mail

Любовь к медитации мальчику перешла от его мамы, которая во время беременности прибегала к этой практике. Она помогала женщине быть в гармонии с собой и своим телом. Когда малышу исполнилось 18 месяцев, он также начал повторять за мамой.

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По словам специалистов, медитация действительно полезна для детей. С ее помощью можно разобраться с эмоциями и даже улучшить качество сна. А если медитировать вместе с семьей, то связь между ребенком и родителями станет крепче.