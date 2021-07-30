Рахим работает инструктор по прыжкам с парашютом, а также является начинающим пилотом. На втором свидании мужчина устроил для Кейтлин сюрприз, взяв ее с собой на аэродром. Там он сообщил, что сейчас они прыгнут с парашютом.

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Девушка вспомнила, что в тот день была в шоке, но ей пришлось изображать уверенность. После того как над ее головой впервые в жизни раскрылся купол парашюта, она поняла, что не сможет жить без прыжков.

Когда Рахим в очередной раз позвал Кейтлин на аэродром, она не увидела в этом ничего необычного. Ведь за 3 года отношений, это было привычное для них занятия.

Я хотел, чтобы это предложение было вне этого мира. Я не хотел простого предложения вроде того, чтобы спрятать кольцо в торт или бокал шампанского,

– вспомнил Рахим.

Когда они тандемом выпрыгнули из самолета и раскрылся парашют, мужчина достал обручальное кольцо. Все это время он держал кольцо в зубах, ведь это единственное место, где оно могло быть под рукой на время прыжка. Кейтлин ответила: "да".

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Уже после приземления Разим признался, что очень боялся уронить кольцо, когда дарить его своей девушке. А также, что любимая может сказать ему "нет".

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