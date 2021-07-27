Втайне от Кайли муж оплатил закрытый кинопоказ, во время которого работники кинотеатра вместо фильма включили свадебное видео.

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"Пару месяцев назад друг нашел видео с кучей старых лент в нашей церкви и передал его мне. Тогда я арендовал кинотеатр и спросил работников, смогут ли они включить для нас видео вместо фильма", — рассказал Дрю.

В 14 годовщину совместной жизни муж привел жену, которая ничего не подозревала, в кино и стал снимать ее реакцию на "фильм". Сначала на экране Кайла видела только рекламу, но уже через несколько минут началось свадебное видео.

Как только женщина увидела ролик, она схватила мужа за руку, а потом закрыла лицо и заплакала от счастья. По словам Дрю, "счастливый вид" Кайли доказал, что это "успешный сюрприз".

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Смотрите видео: реакция жены сюрприз от мужа