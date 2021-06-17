Бабушка очень хотела присутствовать на свадьбе внучки, однако медики запрещали, ведь считали, что она не перенесет перелет из-за возраста и слабого сердца.

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Тара понимала, что Стасия Фоули никак не сможет быть на церемонии, поэтому за несколько месяцев до праздника прилетела к ней сама.

С собой девушка взяла свадебное платье, хоть оно еще не было полностью готово. Однако невеста очень хотела показать наряд бабушке и сделать совместные фото.

Я чувствовала себя ближе к ней, чем когда-либо прежде. Мы будто забыли о камерах и просто улыбались друг другу,

– вспомнила Тара Фоули.

"Словами не могут описать, насколько эти моменты важны для меня. Я буду ценить эти воспоминания всю жизнь. Ее улыбка навсегда останется в моей памяти, а любовь будет жить в моем сердце. Это был один из лучших дней в моей жизни", — отметила Тара.

Кроме этого невеста вспомнила еще один важный момент: "Она коснулась моих щек, посмотрела мне прямо в глаза и сказала "Я тебя очень люблю". Стасия Фоули умерла через 27 дней после фотосессии.

Тара сообщила, что не рассказывала родным и друзьям о поездке к бабушке. В день свадьбы невеста показала всем совместные с ней фото.

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"Они были шокированы и начали плакать. Их переполняли эмоции и удивление. Она много значила для каждого", — добавила Тара.

Смотрите фото, которые невеста сделала с бабушкой: