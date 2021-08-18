Центр будет иметь собственную обсерваторию и лабораторию прототипирования, благодаря которым молодые исследователи космоса и изобретатели смогут работать с современным оборудованием.

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Кроме этого, будет вся необходимая инфраструктура для образовательных и конкурсных событий: 3 конференц-зала, кинолекционный зал и сферический кинотеатр. Позаботились и о собственной системе энергообеспечения, гостинице для преподавателей и молодёжном хостеле, столовой и спортивно-оздоровительном комплексе.

Современный научный центр сводят по инициативе МАН под эгидой ЮНЕСКО, при поддержке Министерства образования и науки Украины и Национальной академии наук для проведения всеукраинских и международных мероприятий, подготовки педагогов и молодых ученых.

Смотрите фото научного центра:

К проектированию и оборудование лабораторий центра привлекли специалистов NASA, Европейской организации по ядерным исследованиям CERN и Аргоннской национальной лаборатории.

"Во всей Европе нет такого центра с научными лабораториями, который мог бы принять 500 школьников. Наиболее известный на сегодня – XLAB в Геттингене – имеет 2 или 3 лаборатории, где могут находиться 12 учеников. Зато эта локация позволит проводить международные соревнования самого высокого уровня именно в Украине", — сообщил президент МАН Станислав Довгий.

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