Центр матиме власну обсерваторію та лабораторію прототипування, завдяки яким молоді дослідники космосу та винахідники зможуть працювати із сучасним обладнанням.

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Крім цього, буде вся необхідна інфраструктура для освітніх і конкурсних подій: 3 конференц-зали, кінолекційна зала та сферичний кінотеатр. Подбали й про власну систему енергозабезпечення, готель для викладачів і молодіжний хостел, їдальню та спортивно-оздоровчий комплекс.

Надсучасний науковий центр зводять за ініціативи МАН під егідою ЮНЕСКО, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук для проведення всеукраїнських і міжнародних заходів, підготовки освітян і молодих науковців.

Дивіться фото наукового центру:

До проєктування та обладнання лабораторій центру залучили фахівців NASA, Європейської організації з ядерних досліджень CERN та Аргонської національної лабораторії.

"В усій Європі немає такого центру з науковими лабораторіями, який міг би прийняти 500 школярів. Найбільш знаний на сьогодні – XLAB у Ґеттінґені – має 2 чи 3 лабораторії, де можуть перебувати 12 учнів. Натомість ця локація дасть можливість проводити міжнародні змагання найвищого рівня саме в Україні", – повідомив президент МАН Станіслав Довгий.

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