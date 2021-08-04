Трой Литтлетон, который является профессором кафедры неврологии в Массачусетском технологическом институте, опубликовал в твиттере сообщение, что быстро стало популярным. Мужчина показал фото детской кроватки, которое он купил для дочери своей аспирантки – Карен Каннингем.

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"Моя любимая покупка нового оборудования для лаборатории – кроватка для путешествий. Она должна быть в моем офисе, чтобы моя аспирантка могла привозить свою 9-месячную девочку, когда это потребуется. Также я могу поиграть с ней, пока ее мама выполняет определенную работу", — написал Трой Литтлетон.

Мужчина пояснил, что до пандемии COVID-19 на кафедре всегда устраивали небольшие вечеринки с поздравлениями для будущих родителей. Из-за коронавирусных ограничений эту традицию прервали, поэтому детская кроватка – подарок от лаборатории.

По словам профессора Литтлетон, ему понятны трудности молодых родителей. Особенно тех, кому приходится одновременно и учиться, и воспитывать маленьких детей. Любая помощь в этом случае будет не лишней.



Профессор Литтлетон со студенткой / Фото CNN

Сама молодая мама Карен Каннингем рассказала, что за ее дочерью Кейти в основном ухаживает муж. Однако иногда, когда ему нужно срочно уйти из дома, девушке приходится брать девочку с собой в лабораторию, где она бывает по 6 – 8 часов. Осенью Кейти пойдет в детский сад, а до того момента мама вынуждена время от времени брать ее с собой в институт.

Подарок профессора Литтлетон поможет ей "разгрузить руки и сосредоточиться на деле", а Кейти в это время сможет поиграть и даже поспать, не отвлекая маму от обучения. Карен очень благодарна своему руководителю и всей кафедре за поддержку и хорошее отношение к студенткам, которые стали мамами.

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"Я бы хотел, чтобы люди смогли увидеть настоящего героя здесь. Это мама-аспирантка, а не я. Она удивительная, ведь делает все, что от нее зависит, вместе с дочкой. При этом еще и продолжает исследования своих дипломных проектов", — прокомментировал профессор Литтлетон многочисленные положительные комментарии людей в твитер. Кроме того, он добавил, что рад такому распространению его сообщения. Ведь эту проблему нужно решать, как в научных кругах, так и на широком уровне.