В течение первых 2 лет мама Лоусона не слышала от сына больше 2 слов. Однако впоследствии женщина начала замечать внезапные изменения в мальчике.

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"Казалось, он стремительно шагает вперед и начинает понимать то, чего мы его не учили. Каким-то образом он самостоятельно освоил фонетику и начал учить слова. Это нас поразило", — вспомнила мама мальчика Сара.

В 3-летнем возрасте Лоусон знал каждый флаг, страну и столицу мира. Пока другие дети учились ходить, мальчик называл все 50 штатов и 195 стран. Его словарный запас и интерес к учебе стали расти с невероятной скоростью.

Лоусон / Фото Sara Lundberg

Родители решили проверить интеллект сына на профессиональном уровне с помощью IQ-теста. Лоусон набрал 151 балл. Когда, например, коэффициент интеллекта Альберта Эйнштейна был в диапазоне от 160 до 180 в более позднем возрасте.

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Кроме этого, мальчик прошел тестирование в организацию для людей с высоким коэффициентом интеллекта Mensa. Лоусон ответил на все вопросы и стал одним из самых молодых членов.